Accusata di essere l’amante di Alessandro Basciano, la replica di Federica Ficara Il polverone sollevatosi per la fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano rischia di travolgere anche terze persone che poco hanno a che fare con la rottura. È il caso di Federica Ficara, che si è ritrovata a doversi difendere dall’accusa di essere l’amante dell’ex gieffino.

A cura di Daniela Seclì

Da quando Sophie Codegoni ha annunciato di avere messo fine alla relazione con Alessandro Basciano, sono partite le insinuazioni su un presunto tradimento da parte dell'ex gieffino. Dal canto suo, Basciano ha smentito la presenza di un'altra donna nella sua vita:

Mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato. Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento.

Intanto, sui social è circolato con insistenza il nome di una ragazza, Federica Ficara, che si è vista costretta a intervenire su Instagram per mettere fine alla false insinuazioni sul suo conto.

Alessandro Basciano accusato di avere tradito Sophie Codegoni

Sophie Codegoni ha annunciato di avere lasciato Alessandro Basciano perché sarebbero successe "cose gravi". Dopo che la rottura è stata resa ufficiale, sui social è cominciato a circolare il nome di Federica Ficara, indicata come la nuova fiamma di Basciano. Nei post pubblicati su X in molti si riferiscono a lei definendola "l'amica di Gianluca Costantino" – altro ex concorrente del Grande Fratello – e rimarcano la sua presenza alle serate in discoteca di Alessandro. C'è chi l'ha persino contattata in privato chiedendole: "Esci con Basciano? Lo dicono tutti!" e ancora "Come mai eri alla serata di Ale". Federica Ficara ha deciso di mettere subito fine a queste voci.

La replica di Federica Ficara alle accuse

In una storia pubblicata su Instagram in cui ha taggato anche Alessandro Basciano, Federica Ficara ha chiarito che attualmente frequenta Gianluca Costantino. Questo è il motivo per cui era spesso presente quando l'ex gieffino incontrava l'ex compagno di Sophie Codegoni: