John Easterling ricorda la moglie Olivia Newton John: “Ogni giorno con lei era un po’ magico” John Easterling ricorda Olivia Newton John, scomparsa lo scorso agosto, durante un evento in cui l’attrice è stata omaggiata con i più grandi successi della sua carriera.

A cura di Ilaria Costabile

John Easterling, il marito di Olivia Newton John, ha ricordato l'attrice scomparsa ormai cinque mesi fa, omaggiandola con un discorso durante il ventesimo anniversario del G'Day USA Arts Gala a Los Angeles, come riportato dal Mirror. I due si sono amati per più di quindici anni, finché il tumore con il quale la diva conviveva, a più riprese da ormai un decennio, l'ha portata via.

Il ricordo del marito per Olivia Newton John

"Era la donna più coraggiosa e compassionevole che io abbia mai conosciuto" ricorda Easterling che ha presto parte ad una serata evento in cui era previsto un tributo alla cantante e attrice, portando in scena alcuni dei più grandi successi della sua carriera. Ad esibirsi sul palcoscenico, nella serata di sabato 28 gennaio, è stato il musicista australiano Delta Goodrem. Alla serata era presente anche la figlia di Olivia Newton John, ovvero Chloe Lattanzi, ma è stato il marito a ricordarla parlando del loro amore:

Olivia ed io ci siamo innamorati inaspettatamente, follemente, profondamente, per sempre nella foresta pluviale amazzonica. Negli ultimi 15 anni, ho avuto la fortuna di condividere la profondità e la passione del suo essere", ha continuato. ‘Ogni giorno con Olivia era un po' magico. Ogni giorno con Olivia era soprannaturale. C'è un vecchio adagio che i simili attraggono i simili, e Olivia sapeva che la sua voce e il suo enorme profilo di talenti erano un dono. La sua eredità continua come uno spirito gioioso e curativo che è continuamente focalizzata sul muovere le cose, nelle sue parole, "nell'amore e nella luce".

La scomparsa di Olivia Newton John

L'indimenticabile star di Grease si è spenta all'età di 73 anni l'8 agosto 2022, dopo gli ultimi sforzi per superare il cancro che per la terza volta l'aveva colpita. Ad annunciare la sua scomparsa era stato proprio il marito, attraverso un post pubblicato sui social, dichiarando che aveva trascorso i suoi ultimi momenti serenamente, senza ulteriori sofferenze, spirando nel suo ranch in California. Tanto il cordoglio da parte di coloro che l'avevano conosciuta e degli artisti con cui aveva lavorato, come John Travolta che l'ha ricordata con affetto: "Sarò sempre il tuo Danny", rievocando il grande successo del film che li vide come Sandy Olsson e Danny Zucko.