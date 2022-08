John Travolta ricorda Olivia Newton-John: “Ci rivedremo ancora, sarò sempre il tuo Danny” L’attore piange la compagna in Grease: “Ti ho amato tanto. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John”.

John Travolta ha ricordato su Instagram l'amata collega Olivia Newton-John, morta lunedì mattina all'età di 73 anni. L'attore che ha interpretato Danny Zuko, partner dell'attrice che ha interpretato Sandy Olsson in "Grease", ha scritto su Instagram: "Ci incontreremo di nuovo, saremo di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò per sempre. Il tuo Danny, il tuo John".

Il messaggio di John Travolta

"Mia cara Olivia" esordisce così John Travolta, "hai fatto così tanto per rendere le nostre vite migliori. Il tuo impatto è stato incredibile". Il riferimento di John Travolta è ovviamente ai trent'anni di battaglia dell'attrice contro il cancro al seno e la sua testimonianza, il suo grande coraggio e la sua grande forza. L'attrice è stata un esempio per molti. Continua John Travolta: "Ti ho amato tanto. Ci rivedremo ancora lungo il cammino e saremo di nuovo uniti, di nuovo insieme. Sono sempre stato tuo dal primo momento che ti ho vista e lo sarò sempre. Il tuo Danny, il tuo John".

Come è morta Olivia Newton-John

Olivia Newton-John ha combattuto contro un cancro al seno che le è stato diagnosticato nel 1992. Dopo quella diagnosi, l'attrice è stata costretta a sottoporsi a una mastectomia e a una pesante chemioterapia. Il tumore si è poi ripresentato venticinque anni dopo, in fase metastatica. Nel 2019, la terza ricaduta. Ogni battaglia è stata sempre affrontata con grande coraggio e rilasciando interviste allo scopo di incoraggiare le donne a fare prevenzione e a raccogliere fondi per la ricerca. In un comunicato, il marito dell'attrice e cantante John Easterling, ha spiegato che la moglie e compagna di vita è morta "serenamente" e circondata dall'affetto dei suoi cari nel suo ranch in Southern California: "Olivia è stata un simbolo di trionfi e speranza per oltre 30 anni condividendo il suo viaggio con il cancro al seno", ha scritto suo marito. "La sua ispirazione curativa e la sua esperienza pionieristica con la fitoterapia continuano con il Fondo Olivia Newton-John Foundation, dedicato alla ricerca sulla fitoterapia e sul cancro".