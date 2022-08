Dove guardare Grease, il film con Olivia Newton-John e John Travolta L’iconico film con Olivia Newton-John è disponibile in streaming su diverse piattaforme in Italia: se siete tra i pochi che non lo hanno ancora visto, se siete tra quelli che vogliono correre subito a rivederlo, forse questa lista fa al caso vostro.

La morte di Olivia Newton-John, arrivata all'età di 73 anni dopo una lunga malattia, potrebbe dare a tantissimi amanti delle sue canzoni la voglia di riscoprire e rivedere il suo più grande successo cinematografico, il musical simbolo degli anni '70 "Grease". L'attrice, scomparsa lunedì mattina, in coppia con John Travolta ha fatto la storia dei musical di tutto il mondo con il personaggio di Sandy Olsson innamorata di Danny Zuko. L'iconico film è disponibile in streaming su diverse piattaforme in Italia: se siete tra i pochi che non hanno ancora visto Grease, se siete tra quelli che vogliono correre subito a rivederlo, forse questa lista fa al caso vostro. Ecco dove vedere Grease.

Dove guardare Grease in streaming

Grease è disponibile su tre piattaforme video on demand in abbonamento: Netflix, Prime Video e Tim Vision. Il film è disponibile in catalogo previo sottoscrizione di un abbonamento mensile.

Il film è disponibile anche on demand

Grease è disponibile anche a pagamento in noleggio o acquisto streaming su diverse piattaforme specializzate: Google Play Film, Apple Tv e YouTube.

La trama di Grease

Grease è la storia della storia d'amore tra la classica brava ragazza e il duro del liceo: i due si rivedono durante l'ultimo anno di un high school americana degli anni Cinquanta. Danny Zuko (John Travolta) è il leader dei Thunderbirds, una banda di studenti della Rydell High School. Quando incontra Sandy, Danny si innamora perdutamente solo che questa deve tornare in Australia, dove ha casa. I due si diranno addio, ma poi i programmi di Sandy cambiano iscrivendosi inconsapevolmente alla stessa scuola di Danny. Ignari di essere iscritti alla stessa scuola, sia Danny che Sandy rendono partecipi i rispettivi amici della loro storia. Parte la canzone "Summer Nights" e inizia così uno dei più grandi film della storia del cinema musicale americano.