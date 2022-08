Davanti alla tv per Grease, il rito collettivo per l’ultimo saluto a Olivia Newton-John Italia1 riesce nell’impresa di superare Canale 5 trasmettendo il film in ricordo di Olivia Newton-John.

La morte di Olivia Newton-John ha rappresentato una ferita nei tanti spettatori che negli anni si sono emozionati nel vederla e rivederla nel ruolo di Sandy Olsson in "Grease". Naturale quindi, nonostante il fatto che il film sia disponibile sulle varie piattaforme on demand, che la messa in onda su Italia1 arrivasse a rappresentare una sorta di "ultimo saluto" per l'attrice. Un rito collettivo, quello di piazzarsi davanti alla tv, che in casi come questi riesce ad andare anche oltre all'aspetto e all'interesse di una televisione commerciale.

Gli ascolti tv di Grease

Intanto, però, Italia1 riesce nell'impresa di superare Canale 5. Riesce, ormai, solo quando c'è un film forte in grado di essere da solo espressione di una comunità più ampia possibile. I risultati non sono quelli plebiscitari della saga di Harry Potter (era marzo 2020, in piena pandemia: fu trionfo) ma restano buoni: 1.694.000 spettatori per il 12.7% di share, superando Viaggio nella Grande Bellezza su Canale 5, che anche in replica non fa grandi cose (1.070.000 spettatori netti e l'8%). La serata di martedì 9 agosto, alla fine, l'ha vinta Rai1, ma solo perché è al tasto 1 del telecomando: Un Principe (quasi) Azzurro realizza 2.006.000 spettatori per il 14.5% di share.

I funerali di Olivia Newton-John

I funerali "veri" di Olivia Newton-John si celebreranno in Australia e saranno funerali di Stato a Melbourne, proposti dal premier di Stato Daniel Andrews e accettati dalla famiglia della cantante e attrice: "L'Australia ha bisogno di salutare la sua icona nel migliore dei modi possibili", ha detto Tottie Goldsmith amica di famiglia e grande storica amica di Olivia Newton-John. La rivista People ha rivelato che il premier australiano Daniel Andrews si è detto felice di offrire un funerale di Stato per onorare la memoria e il ricordo di un'artista straordinaria.