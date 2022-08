Jane Fonda pentita del lifting: “Non voglio sembrare deforme, molte donne sono terrificanti” Jane Fonda in un’intervista a Vogue confessa di essersi pentita di essersi rivolta alla chirurgia estetica per levigare la pelle ed eliminare le rughe: “La ricetta per sembrare giovani è sorridere”.

A cura di Gaia Martino

Continua a lanciare messaggi positivi Jane Fonda, la celebre attrice americana che nel corso della sua carriera ha collezionato numerosi riconoscimenti tra cui Oscar, Golden Globe, Emmy e un David di Donatello. Alla presentazione della serie Netflix Grace and Frankie di cui è protagonista insieme a Lily Tomlin diede un'ammirevole interpretazione della vita: "Essere vicino alla morte non mi dà fastidio, puoi essere molto vecchio a 60 anni e molto giovane a 85" disse lo scorso aprile. Ora spiega la ricetta per mantenersi giovane: altro che lifting, "Ridere è davvero una buona cosa".

La confessione di Jane Fonda sul lifting a cui si è sottoposta

Ha fatto una seduta di lifting ma il risultato raggiunto non è stato di suo gradimento: "Mi sono fatta un lifting e mi sono fermata perchè non voglio sembrare deforme. Non so se lo rifarei" ha raccontato Jane Fonda in un'intervista a Vogue. Ha provato a levigare la pelle, cancellare rughe, ma non è orgogliosa del suo trattamento:

Penso che tutti noi conosciamo molte donne ricche che hanno avuto tutti i tipi di lifting e hanno un aspetto terribile. Ho fatto un lifting e ho smesso perchè non voglio sembrare deforme. Nè sono orgogliosa di averlo fatto.

Se potesse tornare indietro, forse ci rinuncerebbe: "L'ho fatto, l'ho ammetto, ma se dovessi tornare indietro non so se lo rifarei", la sua paura sarebbe quella di diventarne dipendente, "molte donne sono dipendenti e non se ne rendono nemmeno conto".

"La ricetta per mantenersi giovane è ridere"

Per stare bene con il proprio corpo, soprattutto a 85 anni, è necessario fare movimento, dormire e seguire un'alimentazione sana: "Dormo otto o nove ore ogni notte e faccio una dieta abbastanza sana. Non sono rigido, sto solo attenta a quello che mangio" ha confessato. Poi la ricetta vincente, quella di sorridere.