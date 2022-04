Jane Fonda: “Sono vicina alla morte ma non mi dà fastidio, si può essere giovani a 85 anni” Jane Fonda nel promuovere la serie Netflix, Grace e Frankie, ha parlato di quanto si senta ancora giovane, nonostante i suoi 85 anni: “Mi dà fastidio solo che il corpo non sia più il mio”.

La celebre attrice americana Jane Fonda, la cui carriera vanta numerosi premi, tra Oscar, Golden Globe, Emmy e un David di Donatello, è la protagonista insieme a Lily Tomlin della serie Netflix Grace and Frankie. Insieme interpretano due donne 80enni che non vedono la vecchiaia come una condanna ma come un "giro della vittoria". E nell'intervista alla CBS Sunday Morning concessa per promuovere il nuovo lavoro, Jane Fonda ha dato un'ammirevole interpretazione della vita: nonostante i suoi 85 anni, si sente ancora giovane.

Le parole di Jane Fonda

Jane Fonda non ha paura della morte. A dicembre 2022 compirà 85 anni e si sente ancora giovane, non teme nulla: a darle fastidio solo i segni fisici della terza età. Alla CBS Sunday Morning ha parlato con molta chiarezza di cosa significa invecchiare secondo il suo parere: ci si può sentire vecchi già a 60 anni e ancora giovani invece ad 85.

Sono cosciente del fatto che sono più vicina alla morte ma non mi dà molto fastidio. Quello che mi dà fastidio è che il mio corpo non sia più mio. Le mie ginocchia non sono più mie, i fianchi non sono più i miei, la mia spalla non è la mia. Stai guardando qualcuno che è davvero me solo da qui in su (indicandosi il volto, ndr).

L'attrice ha continuato sottolineando di non aver abbandonato la sua passione, quella per la recitazione: "Se sei vivo e relativamente sano a un'età avanzata, voglio dire, io ho quasi 85 anni, e lavori, wow. Chi se ne frega se non ho più le mie articolazioni a posto e se non posso più sciare o andare in bicicletta o a correre? Sai che puoi essere molto vecchio a 60 anni, e puoi essere molto giovane a 85".

I problemi di salute avuti in passato

Nel corso della sua vita Jane Fonda ha affrontato malattie e interventi che però non hanno mai ostacolato la sua vita. Nel 2018 è stata operata per rimuovere un cancro alla pelle. Fu lei stessa a raccontare dell'intervento in un'intervista a Build Series: "Voglio solo spiegare perché ho una benda sul labbro inferiore. Mi è stato appena rimosso un cancro della pelle. Mi hanno fatto una biopsia, andrà tutto bene". Ma l'attrice aveva già affrontato e vinto un cancro al seno, nel 2010. Nonostante questi e l'avanzare dell'età Jane Fonda si sente pienamente in forza: non ha mai perso il suo carattere indomito, il fascino e la classe che l'hanno sempre contraddistinta.