Jack Nicholson in pubblico dopo due anni di assenza: l’apparizione al Saturday Night Live, poi l’assedio dei fan

Jack Nicholson è comparso alla serata per i 50 anni del Saturday Night Live, dopo anni senza mai apparire in pubblico. L'attore, che ha presentato l'esibizione di Adam Sandler, è stato accolto dai fan all'uscita dal suo albergo di New York, in fila per chiedere un autografo.

A cura di Ilaria Costabile

Jack Nicholson è riapparso, dopo cinque anni di assenza da contesti pubblici e ancor più tempo dalle scene, alla puntata per celebrare i 50 anni del Saturday Night Live, dove si è fatto accompagnare dalla figlia Lorraine. L'attore, 86 anni, si era fatto vedere l'ultima volta ad una partita dei Lakers insieme a suo figlio Ray, per poi sparire, chiudendosi in casa, alimentando la preoccupazione di amici e familiari.

L'apparizione al Saturday Night Live

Il divo è apparso piuttosto in forma e dalla platea dello show ha introdotto l'esibizione musicale di Adam Sandler, perciò preceduta da uno scrociante applauso, seguito dall'esortazione di Sandler che ha così risposto: "Jack è tra noi stasera, facciamogli sentire qualcosa", per poi imbracciare la chitarra e cantare un brano con cui ha ripercorso i cinquant'anni dello show più noto d'America. L'apparizione del divo, tre volte premio Oscar, è stata accolta con gioia da parte dei colleghi presenti e del pubblico, dal momento che da tempo si vociferava di una sua demenza senile, a seguito del ritiro dalle scene nel 2010, dopo aver girato il film Come mai, e dopo la volontà di vivere solo tra le sue mura domestiche, nella villa di Mullholland Drive a Los Angeles. L'attore, però, è apparso piuttosto in forma, vestito di nero da capo a piedi, ma sempre pronto a scherzare.

Jack Nicholson assediato dai fan

Dato l'evento più unico che raro, Jack Nicholson è stato assediato dai fan, all'uscita dell'albergo nel quale soggiornava a New York. L'attore è stato quindi assediato dai fan, come si vede dal video di un fotografo che ha pubblicato questi momenti sui social. L'attore esce dall'hotel accompagnato dalla figlia che sta al suo fianco anche quando si ferma, poggiando il bastone, per firmare la lunga sfilza di autografi chiesti dai fan che non hanno perso occasione per avvicinarsi e approfittare del momento per incontrare una delle star più amate di Hollywood, tra i più grandi attori del nostro tempo. Dopodiché, Nicholson si è diretto verso una macchina, sulla quale è salito per andar via.