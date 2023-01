Jack Nicholson non esce di casa dal 2021, gli amici: “Il suo cervello è andato” Jack Nicholson non uscirebbe dalla sua villa a Beverly Hills dal 2021. Gli amici sono preoccupati per il suo stato mentale, tanto da dichiarare: “Morirà da solo, il suo cervello è andato”.

A cura di Ilaria Costabile

Jack Nicholson è ormai da tempo che non lascia la sua dimora a Los Angeles, isolandosi dal mondo circostante e creando non poca preoccupazione tra i suoi amici che, infatti, temono per le sue condizioni di salute. Alcune fonti vicine all'attore hanno dichiarato a Radaronline che il divo non è più lucido come un tempo.

Jack Nicholson chiuso in casa dal 2021

"Jack non esce più. Fisicamente sta bene, ma il suo cervello è andato" questo è quanto dichiarato da alcune fonti alla nota testata americana, secondo cui l'attore, tre volte premio Oscar, si sarebbe rinchiuso in casa, senza mostrare alcun interesse per il mondo fuori dalle sue mura domestiche. L'ultima apparizione pubblica, infatti, risale a ottobre 2021, quando ha accompagnato suo figlio Ray ad una partita di basket. I suoi figli, infatti, sarebbero le uniche persone che vede, abitualmente: "Ray e Lorraine lo vanno a trovare, ma sono rimasti il suo unico contatto col mondo". Dopo quell'apparizione , quindi, il divo si sarebbe ritirato a vita privata, destando non poca preoccupazione anche per la comunità di Mullholland Drive, una fonte avrebbe ipotizzato che Nicholson sarebbe affetto da demenza senile. Un'ipotesi da non scartare nel momento in cui, già qualche anno fa, l'attore si trovò a dover rifiutare alcune parti offertegli per nuove produzioni cinematografiche: "Problemi di memoria. Non ricorda più le sue battute", avevano detto attorno al 2013 alcuni insider vicini al divo.

L’ultima apparizione di Jack Nicholson nell’ottobre 2021 alla partita Golden State Warriors vs Los Angeles Lakers

Il paragone con Marlon Brando

Il timore dei suoi amici è quello che Jack Nicholson possa chiudersi sempre più in se stesso, finendo per azzerare completamente la sua vita sociale. L'attore passerebbe le giornate nella villa di 300 metri quadrati sulle colline di Beverly Hills, che comprò da Marlon Brando per 5 milioni di dollari. Le persone a lui più vicine temono che "lo spirito del luogo stia influenzando l'involuzione sociale di una star dalla vita sociale un tempo molto movimentata" facendo riferimento al fatto che lo stesso Brando, morì nel 2004 dopo diversi anni di solitudine.