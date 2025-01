video suggerito

Jack Nicholson riappare dopo due anni in una foto di sua figlia Lorraine: “La stagione dei regali” Lorraine Nicholson ha condiviso sui social uno scatto di Jack Nicholson, di cui non si avevano notizie da tempo. L’ultima immagine pubblica del tre volte premio Oscar risaliva all’aprile 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jack Nicholson, dopo due anni di totale assenza dai social, è ricomparso sul profilo Instagram di sua figlia Lorraine Nicholson. La foto dell'attore, 88 anni il 22 aprile, fa parte di un carosello di fotografie che mostrano spaccati delle vacanze natalizie e nella didascalia si legge: "La stagione dei regali".

Jack Nicholson insieme a sua figlia Lorraine

Lei sorridente, lui serio ma sereno mentre ricambia l'abbraccio e alle spalle una libreria contente i riconoscimenti conquistati dal tre volte premio Oscar. Così Jack Nicholson e sua figlia Lorraine nella foto pubblicata da quest'ultima sui social. Lo scatto fa parte di un carosello condiviso su Instagram che raccoglie alcuni momenti delle vacanze natalizie, la didascalia recita: "La stagione dei regali". Lorraine aveva parlato del rapporto con suo padre in un'intervista del 2011 rilasciata a US Weekly: "È il mio mentore".

I commenti dei fan di Jack Nicholson

Lo scatto dell'attore è stata accolta con grande affetto dai fan e sono tanti i commenti dei suo ammiratori: "Bella foto con Jack", "Tuo padre è un grande", "È uno dei migliori attori, mi piace in ogni film", "Buon anno, grazie per aver condiviso l'immagine di tuo padre con noi". Tra gli omaggi alla star anche quello di Nancy Meyers – regista del film Tutto può succedere in cui Jack Nicholson indossa i panni dell'imprenditore Harry Sanborn – che scrive: "Tuo padre sembra in grande forma". L'immagine arriva dopo due anni dall'ultima volta che l'attore è apparso pubblicamente, pizzicato a bordo campo durante una partita dei Los Angeles Lakers, di cui è grande fan. Da quel momento non è più apparso tra il pubblico dei match sportivi. Il suo ultimo film, prima del ritiro dalle scene confermato nell'ottobre 2019 dal regista Mike Flanagan, è stata la commedia romantica Come lo sai, del 2010.