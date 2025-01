video suggerito

Nicole Kidman dedica il premio per Babygirl alla madre morta: “Non volevo piangere, ma la sento qui ora” Nicole Kidman ha dedicato il premio International Star Award per il suo ruolo in Babygirl al Palm Springs International Film Festival 2025 alla madre Janelle morta lo scorso settembre, mentre lei era a Venezia per la Mostra del Cinema. “Non avrei voluto piangere, ma in questo momento sento la mia mamma”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nicole Kidman è stata premiata per il film Babygirl lo scorso venerdì, al Palm Springs International Film Festival 2025. Dopo essere stata invitata a salire sul palco da Jamie Lee Curtis, non è riuscita a trattenere le lacrime: davanti al pubblico ha dedicato il premio alla mamma, morta lo scorso settembre a 84 anni. "Non sono riuscita a farlo a Venezia", le parole. La famosa attrice alla Mostra del Cinema di Venezia, tenutasi lo scorso settembre, non ha potuto ritirare di persona la Coppa Volpi vinta per la sua partecipazione nel film scritto e diretto da Halina Reijn, a causa della morte di sua mamma, Janelle Ann Kidman. Fu costretta a lasciare il Lido per raggiungere i suoi cari: a Palm Springs, tra le lacrime, ha dedicato la sua carriera ai suoi cari che oggi non ci sono più.

Il discorso di Nicole Kidman in lacrime

Sul palco del Palm Spings International Film Festival 2025, Nicole Kidman ha parlato al pubblico dopo aver ricevuto il premio International Star Award per il film Babygirl. Non è riuscita a trattenere le lacrime nel momento in cui ha menzionato la sua mamma, morta lo scorso settembre mentre lei era a Venezia per la Mostra del Cinema. "Sono ancora in lutto per mia madre, voglio dedicarle il premio perché non sono riuscita a farlo alla Mostra del Cinema di Venezia. Sono arrivata lì e lei non c'era più. Ma ora sono sul palco e sono tornata. Grazie per avermi dato la possibilità di poter dire "Questo è per mia madre" ha dichiarato prima di rendere omaggio ai suoi genitori. "Tutta la mia carriera è dedicata a mia madre e a mio padre, che ora non ci sono più. Voglio continuare a lavorare, amo quello che faccio e amo tutti voi. Sono così grata per il privilegio di far parte di questa comunità cinematografica", le parole. Infine, si è scusata per le lacrime: "Mi dispiace piangere, non volevo farlo, ma in questo momento sento la mia mamma. Questo è per te, mamma".

Il dolore per la morte della madre

La madre di Nicole Kidman, Janelle Ann, è morta lo scorso settembre all'età di 84 anni mentre l'attrice si trovava a Venezia, per la Mostra del Cinema. La prima apparizione pubblica dopo il lutto è arrivata sul red carpet a Los Angeles per la première della seconda stagione di Lioness, a fine ottobre: "È dura, una strada dura, ma io resisto" disse all'Hollywood Reporter. Insieme alla sorella Antonia, con un post su Instagram, ringraziò poi i fan per i messaggi di vicinanza ricevuti dopo la perdita.