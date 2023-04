Jack Nicholson zittisce le voci su demenza e malattia: alla partita di basket, l’abbraccio con Lebron Jack Nicholson a 86 deve fare i conti con le continue voci su demenza e malattia che lo starebbero costringendo all’isolamento. Appare dopo anni alla partita di basket dei Lakers e abbraccia Lebron James davanti ai fotografi.

“Morirà da solo, il suo cervello è andato”, così alcuni sedicenti amici di Jack Nicholson avevano commentato alla stampa americana l'isolamento del noto attore, lontano dalle scene da anni. Voci su demenza e malattia, uno stato di indisposizione che lo avrebbe costretto a stare lontano dal cinema e dalla luci della ribalta, dopo una sfavillante carriera.

Le foto sul balcone di casa ad aprile

A 86 anni ormai non è libero di affacciarsi al balcone di casa, dovendo affrontare gli obiettivi indiscreti dei fotografi, pronti ad immortalarlo per catturare la notizia. Non perdono occasione per definirlo ‘trasandato', ‘malandato', del tutto abbandonato a se stesso. Non si è mai distinto per la sua vita ordinaria, attore dotato di un'indole indomabile e un talento fuori dal comune, ma ci ha pensato lui stesso a mettere a tacere ancora una volta le tante dicerie che lo inseguono da tempo.

Jack Nicholson con il figlio Ray

Alla partita dei Lakers, poi l'abbraccio con Lebron

Come? Presenziando in prima fila con il figlio Ray Nicholson alla Crypto.com Arena per la partita di basket dei suoi amati Lakers contro i Memphis Grizzlies. Erano due anni che non lo faceva e le foto sono finite sulle prime pagine dei quotidiani nazionali. Insieme ai video dell'abbraccio con Lebron James, felice di vederlo e visibilmente entusiasta per questo supporto a bordo campo.

Il ritiro dal cinema e i problemi di memoria

"Ray e Lorraine lo vanno a trovare, ma sono rimasti il suo unico contatto col mondo", avevano aggiunto le fonti vicine all'attore, precisando che il ritiro dal mondo del cinema fosse derivato da "problemi di memoria" che non gli consentirebbero di ricordare le battute e, quindi, di accogliere nuovi copioni nella sua filmografia. Probabile abbia deciso di apparire di nuovo in pubblico come risposta a dichiarazioni ritenute pure illazioni, un modo per tranquillizzare anche i fan, preoccupati sul suo stato di salute generale.