video suggerito

Lite tra Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti: “Il regista ha ritirato la querela” Gesto distensivo da parte del regista nei confronti dell’ex moglie Micaela Ramazzotti. Dopo la lite dello scorso giugno, Paolo Virzì avrebbe ritirato la querela. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lo scorso giugno, Paolo Virzì e l'ex moglie Micaela Ramazzotti hanno avuto una lite furibonda in un ristorante romano situato in piazza Albania. Fioccarono denunce da entrambe le parti. In queste ore, si è aggiunto un nuovo tassello a quella vicenda. Sembra che il clima si sia disteso tra i due. Il regista, infatti, ha ritirato la querela nei confronti dell'ex moglie.

Paolo Virzì ritira la querela nei confronti dell'ex moglie Micaela Ramazzotti

Secondo quanto riporta il Corriere, in un articolo firmato da Ilaria Sacchettoni, Paolo Virzì avrebbe ritirato la querela nei confronti di Micaela Ramazzotti dopo la lite con strattonamenti e spintoni avvenuta lo scorso giugno. Secondo le ricostruzioni trapelate all'epoca dei fatti, Paolo Virzì era in compagnia della figlia Ottavia, nata da una precedente relazione, e del figlio avuto da Ramazzotti quando avrebbe casualmente incontrato la sua ex compagna. Micaela Ramazzotti era seduta in un ristorante con la figlia nata dal loro matrimonio e Claudio Pallitto, il nuovo fidanzato. Il regista si sarebbe avvicinato a loro e si sarebbe rivolto alla figlia, ma le sue parole sarebbero state percepite come una provocazione. E così è scoppiata la lite. "Sono stato aggredito e colpito": ha sostenuto Virzì. Micaela Ramazzotti, invece, disse:

Si sono avvicinati a noi e la figlia ha rivolto qualche battuta nei miei confronti. Ho chiesto a mio figlio di avvicinarsi a me ma Ottavia e il padre glielo impedivano. A quel punto la figlia ha iniziato a riprendere la scena e ad aggredirmi verbalmente. Il mio fidanzato si è interposto perché la situazione si stava scaldando, dato che il mio ex iniziava a minacciarmi e a insultarmi con parole come ‘mer*a' e ‘fai schifo‘. Quindi ho preso il telefono della figlia e l'ho lanciato per terra, il mio ex marito cercava di aggredirmi e il mio fidanzato tentava di parare i colpi col suo braccio.

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti dopo la lite

Paolo Virzì, dopo la lite, si mostrò conciliante. Al Corriere della Sera chiese il rispetto della sua privacy e aggiunse: "Micaela Ramazzotti è stata per me una donna importantissima. Confido che troveremo tutti il modo di risolvere questo incidente". Micaela Ramazzotti disse all'Ansa: "Non resto sorpresa dal tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. Ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali”. Sembra, tuttavia, che ormai gli animi si siano placati.