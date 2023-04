Jack Nicholson riappare dopo 18 mesi di reclusione, il video del divo sul balcone di casa Jack Nicholson riappare in un breve video pubblicato dal Daily Mail in cui si mostra visibilmente trasandato e anche spaesato. L’attore è chiuso in casa dal 2021, destando una certa preoccupazione nelle persone a lui più care.

A cura di Ilaria Costabile

Jack Nicholson è da ormai quasi due anni che è recluso nella sua villa a Beverly Hills, decidendo di chiudere i contatti con il mondo esterno, tanto da far preoccupare anche i suoi amici più stretti. Il Daily Mail ha pubblicato delle foto e un breve video che ritrae il divo, piuttosto trasandato, sul balcone di casa, visibilmente provato, forse dai troppi mesi di reclusione.

Il video di Jack Nicholson sul balcone di casa

L'attore, inizialmente seduto sulle sedie che stanno su un balconcino della sua abitazione di Los Angeles, si guarda attorno, anche un po' spaesato, poi appoggiandosi alla ringhiera si dà la spinta necessaria per alzarsi e poi rimane sulla soglia del balcone ancora qualche minuto. Il video si interrompe e così svanisce nel nulla l'immagine di Jack Nicholson, forse come nessuno lo aveva mai visto, con la barba incolta, piuttosto discinto e visibilmente stanco. Tra le voci circolate sul suo conto si è detto che il divo fosse affetto da demenza senile, motivo per cui già nel 2013 aveva smesso di lavorare, rifiutando possibili parti in qualche film. Indiscrezioni che non sono mai state confermate, nemmeno dai figli dell'attore che, ad oggi, sono le persone a lui più vicine.

L'ultima uscita e l'ipotesi della demenza senile

L'ultima apparizione pubblica risale al 2021, quando ha accompagnato suo figlio Ray ad una partita di basket, dopodiché il divo ha deciso di non uscire più di casa, facendo preoccupare anche persone che lo conoscono, che hanno dichiarato: "Fisicamente sta bene, ma col cervello è andato". Queste dichiarazioni andrebbero ad avvalorare l'ipotesi di demenza senile da cui l'85enne potrebbe essere affetto, tenendo in considerazione anche il fatto che già nel 2013, aveva rivelato di avere qualche problema di memoria. In molti hanno azzardato un paragone con Marlon Brando, ex proprietario della casa in cui Nicholson vive oggi, che ha finito i suoi giorni in solitudine.