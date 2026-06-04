Steven Seagal riappare a San Pietroburgo dopo nove mesi: il rapporto d’amicizia con Putin

Steven Seagal, 74 anni, è riapparso in pubblico dopo nove mesi di silenzio al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. L’attore vive in Russia dal 2016 ed è legato da una solida amicizia con Putin.

Steven Seagal torna a mostrarsi in pubblico dopo quasi un anno di assenza dalle scene. L'attore americano, 74 anni, protagonista negli anni Novanta di successi come Trappola in alto mare e Duro da uccidere, è stato avvistato giovedì al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF), dove figurava tra i partecipanti a un panel dedicato alla cultura.

Un ospite fisso del Cremlino

L'ultima apparizione pubblica risaliva a nove mesi fa, il che ha reso il suo ritorno in scena degno di nota. Seagal non è più soltanto un nome legato ai blockbuster d'azione: nell'ultimo decennio ha costruito una carriera parallela come figura di riferimento nei rapporti tra Russia e Occidente, con una vicinanza al Cremlino (e a Vladimir Putin) che va ben oltre la semplice simpatia politica.

Dal 2016 vive stabilmente in Russia. Nel 2018 è stato nominato rappresentante speciale per le relazioni umanitarie russo-americane, poi ha aderito al partito filogovernativo "Russia Giusta". Nel 2023 Putin gli ha conferito l'Ordine dell'Amicizia, riconoscimento statale per il suo contributo alle relazioni culturali internazionali.

Dall'invasione dell'Ucraina ai palchi militari serbi

Steven Seagal ha apertamente sostenuto l'invasione russa dell'Ucraina nel 2022 e ha partecipato a iniziative considerate di propaganda filo-russa. Anche sul fronte serbo, si è aperto un altro capitolo del suo percorso istituzionale: nel settembre 2025 il presidente Aleksandar Vučić lo ha ricevuto ufficialmente per rafforzare la cooperazione culturale e artistica. È stato invitato alla parata militare che si è tenuta a Belgrado per celebrare l'indipendenza.

Ormai, la star d'azione del cinema hollywoodiano è un lontano ricordo. Steven Seagal si è sempre più trasformato in una sorta di talismano "geopolitico" che viene strageticamente esibito nei paesi filo-russi.