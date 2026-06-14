Russell Crowe conferma il suo amore per l’Italia e confessa: “Mi piace Ultimo, anche se tifa Roma lo perdono”

Ospite al festival di Taormina, Russell Crowe fa una dichiarazione pubblica d’amore all’artista romano. Da laziale doc, l’attore di neozelandese di origini italiane ha scherzato sulla passione romanista di Ultimo: “Lo perdono”.

Ci si aspettava il cinema, la nostalgia epica del Teatro Antico e i dettagli sul suo nuovo thriller. Invece, a rubare la scena sul red carpet della serata d'apertura del Taormina Film Festival 2026, è stato un insolito e appassionato endorsement musicale. Russell Crowe ruba la scena al Taormina Film Festival, dove è stato accolto per l'edizione 2026 in qualità di ospite d'onore della 72esima edizione della kermesse siciliana, regalando una confessione inaspettata ai presenti che certifica il suo legame con l'Italia: la sua passione per Ultimo.

Le parole di Russell Crowe su Ultimo

"Sono un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album Solo", ha dichiarato a sorpresa l'attore premio Oscar, per poi aggiungere: "Ha delle bellissime canzoni ed è un artista davvero di grande talento, sia come cantante che come performer". A quel punto qualcuno ha sommessamente fatto notare a Crowe, di fede biancoceleste, il legame di Ultimo con i colori della Roma e lui non si è scomposto, anzi ha colto al volo la possibilità di condire il momento con un pizzico di ironia: "È della Roma? Lo scuso, lo perdono".

L'attore neozelandese ha continuato sulla falsariga del tifo: "Va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio. Forse avrei dovuto menzionare Lucio Battisti… ma mi piace davvero moltissimo la musica di Ultimo". Ma quando qualcuno gli ha chiesto se questa sua passione possa lasciare spazio a un'ipotesi di duetto in futuro, essendo lui un musicista, Crowe ci ha ancora scherzato: "Forse lui è troppo ‘cool' per un vecchio come me".

Le origini italiane di Russell Crowe

La passione per la musica di Ultimo è un tassello aggiunto del rapporto speciale dell'attore con il nostro Paese. Quella di Russell Crowe con l'Italia non è infatti una sintonia artificiale, ma genetica. L'attore, che negli ultimi anni abbiamo visto spesso da queste parti per lavoro, ma anche per semplice piacere, ha svelato di recente di avere origini italiane. Di recente aveva pubblicato sui social i risultati delle ricerche sulle origini della sua famiglia e nell'albero genealogico compare anche dna italiano.

Russell Crowe premiato al Festival di Taormina

Non solo dichiarazioni di amore all'Italia e alla sua musica, la presenza di Russell Crowe ha segnato la serata d'apertura del festival che quest'anno è guidato quest'anno da una giuria d'eccezione presieduta dalla regista Jane Campion. L'attore è salito sul palco del Teatro Antico per ritirare il Taormina Film Festival International Achievement Award. La serata è stata anche l'occasione per presentare in anteprima mondiale il suo nuovo lavoro, La vendetta perfetta – Bear Country, un crime thriller dal ritmo incalzante atteso nelle sale italiane a partire dal prossimo 26 agosto.