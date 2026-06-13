Giancarlo Giannini sostiene De Gregori: “Ha ragione. Gli artisti pensassero a fare il loro mestiere”

Giancarlo Giannini sostiene Francesco De Gregori nell’affermare che un artista non debba necessariamente esporsi politicamente: “Lo dico da un sacco di tempo”.

Giancarlo Giannini è stato ospite al Taormina Film Festival, dove ha presentato Baracoa, opera prima del regista cubano Luis Ernesto Doñas, e ha colto l'occasione per parlare non solo di cinema, ma anche di attualità. L'attore, infatti, ha commentato la polemica nata attorno alle dichiarazioni di Francesco De Gregori sostenendo pienamente le parole del cantante.

Giancarlo Giannini appoggia De Gregori

Parole, quelle di Francesco De Gregori, che hanno destato non poche polemiche nell'opinione pubblica, soprattutto se messe in relazione alla caratura del suo cantautorato. L'artista, infatti, aveva detto di non condividere la scelta di alcuni colleghi di esprimersi in merito alla situazione politica globale, invitandoli ad occuparsi della propria arte. Un tema che è stato molto dibattuto e che ha determinato un vero e proprio spartiacque tra due modalità di pensiero completamente opposte: chi crede che l'arte debba essere super partes e chi, invece, che gli chi la pratica debba parlare al pubblico, proprio perché dotato di una voce in grado di raggiungere più persone. Su questo punto, quindi, Giancarlo Giannini si esprime a favore di De Gregori, sottolineando di aver sempre abbracciato questa filosofia:

Ha ragione. Lo dico da un sacco di tempo. Un artista dovrebbe esprimere il suo credo politico? Pensasse a fare il suo mestiere. Siccome faccio l'attore e sono conosciuto, adesso influenzo pure gli altri. Ma se già abbiamo i politici che non sanno neanche loro parlare…

Giancarlo Giannini e il tema della morte

L'attore, poi, durante il suo intervento al Taormina Film Fest, si è soffermato su un tema piuttosto delicato, quello della morte. Negli anni ha interpretato molteplici ruoli che lo hanno messo di fronte al concetto di fine, per questa ragione ha assimilato anche un modo di approcciarsi al presente meno carico di aspettative e in merito all'idea che, prima o poi, tutto possa finire, nonostante abbia 83 anni non si dice preoccupato, anzi, sostiene: "Per me è solo una grande avventura. Finalmente non dovrò più pensare troppo e tutto diventa finalmente naturale".