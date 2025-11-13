Il ritorno di Piero Chiambretti a Mediaset, ecco cosa farà il conduttore

Dopo il passaggio in Rai del 2024, Piero Chiambretti torna alla corte di Pier Silvio Berlusconi con uno speciale in prima serata, come apprende Fanpage. Non è chiaro se sarà la premessa per un rientro definitivo, o solo una circostanza particolare.

Piero Chiambretti è pronto a fare ritorno a Mediaset, almeno per una sera. Terminata l'esperienza con Fin che la barca va, il programma quotidiano dell'access di Rai3, il conduttore è pronto a rimettere subito piede a Cologno Monzese, che è stata la sua casa per anni e che potrebbe tornare ad esserlo, anche se al momento non ci sono certezze assolute in merito a un rapporto continuativo.

Le prime voci di un riavvicinamento a Mediaset sono emerse nelle scorse ore, dopo che Giuseppe Candela ha intravisto per Dagospia un segnale piuttosto chiaro in un post di Giorgio Restelli, direttore delle risorse artistiche Mediaset, con una foto insieme a Chiambretti e una didascalia inequivocabile con l'hashtag "welcome back", ovvero "bentornato".

Chiambretti per una sera a Mediaset

Chiambretti torna quindi a Mediaset? Presto per dire se si tratterò di una soluzione definitiva, ma Fanpage ha appreso con certezza che una serata sicuramente si farà. Si tratterà per il momento di uno speciale singolo, una circostanza isolata per una sola sera, che potrebbe essere un evento episodico o aprire al ritorno definitivo dei prossimi mesi, qualora si concludesse il rapporto tra Chiambretti e la Rai. Un rapporto che ha dato i suoi frutti, soprattutto nelle ultime settimane di messa in onda, con ospiti interessanti e ascolti importanti, soprattutto sul finale di stagione.

L'arrivo in Rai del 2024

Il ritorno di Chiambretti dopo oltre 20 anni tra La7 e Mediaset è avvenuto nel 2024. Il conduttore è stato impegnato in prima serata con il programma Donne sull'orlo di una crisi di nervi, in onda su Rai3, per poi occuparsi della fascia dell'access proprio con Fin che la barca va. L'addio a Mediaset era stato tuttavia serenissimo, con Chiambretti che aveva deciso di iniziare la nuova avventura ringraziando Piero Silvio Berlusconi con una lettera pubblica in cui aveva descritto quelli trascorsi a Cologno come "15 anni fantastici". Che sia arrivato il momento di un nuovo ciclo?