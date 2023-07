Il post sibillino di Amadeus su Instagram: “Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare” Amadeus ha pubblicato un post su Instagram, condividendo una frase che ha tutta l’aria di essere uno sfogo rivolto a qualcuno. Varie sono le ipotesi avanzate, ma al momento da parte del conduttore non è arrivata alcuna spiegazione a riguardo.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le doti che contraddistinguono uno dei personaggi più noti della televisione, ovvero Amadeus, c'è senza dubbio la compostezza e la pacatezza dei modi. Il fatto che il conduttore abbia pubblicato un post, su Instagram piuttosto polemico, che ha tutta l'aria di essere uno sfogo, ha sollevato non poche domande su chi possa essere il destinatario. Varie sono le ipotesi al momento, ma da parte del patron di Sanremo, non è arrivata nessuna spiegazione.

Lo sfogo di Amadeus su Instagram

"In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare", con accanto una didascalia esplicativa: "Più volte ho constatato che è proprio così". Questa la frase pubblicata sul suo profilo Instagram da Amadeus che ha subito attirato l'attenzione degli utenti, curiosi di sapere cosa fosse accaduto. Al momento, da parte del conduttore di Sanremo, non è arrivata nessuna spiegazione che potesse spegnere la curiosità alimentata a seguito di questa insolita pubblicazione. Uno sfogo, una stoccata nei confronti di chi, a quanto si evince dalla frase (attribuita al cabarretista, autore radio e tv Eros Drusiani ndr.) sembra non avere contezza delle cose di cui parla, finendo con l'esternare considerazioni inappropriate o diffondendo informazioni inesatte.

Le ipotesi sul destinatario del post

Tra le varie ipotesi maturate dalla pubblicazione del suddetto post, ci sarebbe quella che vede come destinatari dello sfogo Vittorio Sgarbi e Morgan, protagonisti di un incontro al Maxxi di Roma, tenutosi lo scorso 21 giugno, che ha fatto non poco scalpore, soprattutto per il linguaggio piuttosto sboccato adottato durante la serata.

Durante questo faccia a faccia tra il sottosegretario alla cultura e il musicista, si è parlato anche di Sanremo e del fatto che ad occuparsene sia proprio Amadeus. Il critico d'arte ha obiettato: "Facesse il conduttore, ma perché deve scegliere le canzoni, ma che roba è", la risposta di Morgan è stata piuttosto lapidaria: "Gli hanno fatto firmare un contratto di cinque anni, ed è una cosa antidemocratica, non dico perché lui non se ne intende di musica e questo è un dato di fatto, per cui non avrebbe dovuto firmare nemmeno un anno".

Questa, quindi, potrebbe essere una ipotesi plausibile, alla quale si aggiungerebbe anche quella secondo cui l‘addio di Barbara D'Urso a Mediaset sia da ricondurre ad un possibile accordo in vista di Sanremo. Al momento anche da questo frangente appare tutto piuttosto nebuloso, e non è facile stabilire quale possa essere la strada giusta da battere.