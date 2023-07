Parole di Sgarbi al Maxxi diventano una grana per il governo, condanna di Sangiuliano: “Inammissibili” Sangiuliano condanna le dichiarazioni sessiste e volgari del sottosegretario Sgarbi: “Il rispetto per le donne è una costante della mia vita. Per me essere conservatori significa avere una sostanza, uno stile e anche un’estetica di comportamento”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il caso scoppiato dopo le parole sessiste pronunciate dal sottosegretario Vittorio Sgarbi al Maxxi di Roma diventano una nuova grana per il governo Meloni. Al punto che il ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano non può ignorarle.

"Sono da sempre e categoricamente lontano da manifestazioni sessiste e dal turpiloquio, che giudico sempre e in ogni contesto inammissibili e ancor più in un luogo di cultura e da parte di chi rappresenta le istituzioni. Il rispetto per le donne è una costante della mia vita. Per me essere conservatori significa avere una sostanza, uno stile e anche un'estetica di comportamento", parole durissime di condanna per le dichiarazioni del sottosegretario e critico d'arte, fatte dal palco della serata inaugurale della stagione estiva del museo, che si è svolta il 21 giugno. Sul palco c'era anche il neo presidente del museo, Alessandro Giuli, in evidente difficoltà per le molte parolacce ed espressioni volgari che Sgarbi si è lasciato sfuggire, come si vede da un video registrato disponibile su YouTube.

Il ministro della Cultura ha scritto una lettera al presidente del Maxxi Giuli, per chiedere spiegazioni su quanto accaduto, affidando a una nota le sue considerazioni sulle esternazioni del critico d'arte: "La libertà di manifestazione del pensiero deve essere sempre massima e garantita a tutti, ma trova il suo limite nel rispetto delle persone – ha aggiunto Sangiuliano – anche le forme dell'espressione non devono mai ledere la dignità altrui. Le istituzioni culturali, e so che Alessandro Giuli è d'accordo con me, devono essere aperte e plurali ma lontane ma lontane da ogni forma di volgarità. Chi le rappresenta deve mantenere un rigore più alto di altri".

Il Pd, che aveva chiesto a Sangiuliano di riferire in Aula, non è soddisfatto della presa di distanza del ministro, e chiede un ferma condanna anche dalla premier Meloni: "Le affermazioni di Sgarbi al Maxxi sono inaccettabili e gravissime, segno di una regressione culturale preoccupante. Non bastano le parole del ministro Sangiuliano: non si può usare una grande istituzione culturale come platea per uno spettacolo indecoroso e offensivo delle lavoratrici e di tutte le donne", ha scritto in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. "Chiediamo provvedimenti convinti e anche la premier Meloni non può restare indifferente. Non è stata una goliardata, ma un episodio grave per linguaggio, tono e contenuto", ha aggiunto.

Cosa ha detto Sgarbi al Maxxi

La serata al Maxxi, che doveva essere una sorta di faccia a faccia con l'artista Morgan sui rispettivi gusti e passioni, si è trasformata una carrellata di aneddoti sessisti e volgarità. Sollecitato dalle domande di Morgan, nel corso della serata Sgarbi a un certo punto ha cominciato a parlare della sua vita sessuale e del numero di donne conquistate.

"Houellebecq dice che c’è un momento della vita in cui noi conosciamo un solo organo: il c***o", ha detto il sottosegretario alla Cultura. "Il c***o è un organo di conoscenza, cioè di penetrazione, serve a capire". "Sta citando Moravia", ha provato a spiegare Giuli.

E ancora il sottosegretario: "Poi, dopo i 60 anni, scopri che ci sono anche altri organi, c’è per esempio il colon, il pancreas, la prostata. Io non sapevo che c***o fosse ‘sta prostata, mai incontrata, a un certo punto sui 67 appare la prostata e tu devi fare i conti con questa troia puttana di merda che non hai mai incontrato in vita tua. Il c***o se ne va e arriva la prostata". Quindi Morgan gli ha domandato: "Hai letto più libri o sei andato a letto con più donne?" e, ancora: "Quante donne hai avuto?". La risposta: "Non ho il contatore all'uccello ma ti posso rispondere come il grande Califano e mi attesto sulla media di 3 al mese, quindi circa 1500″.

Sgarbi non chiede scusa

Sgarbi però non ha alcuna intenzione di dimettersi, né di scusarsi: "Se mi dimetto? Ma non scherziamo. Anzi rivendico tutto quello che ho fatto e detto. Se dovessi accettare il ricatto di alcuni dipendenti del Maxxi staremmo freschi", ha detto in un'intervista a ‘Il Corriere della sera'.

"Come mai se ne vengono fuori dieci giorni dopo? Questa serata c'è stata dieci giorni fa: io rispondevo semplicemente ad alcune domande di Morgan, che conduceva la serata. Siccome Giuli è di destra, questi signori radical chic ne hanno approfittato per strumentalizzare questa vicenda".

"Era uno spettacolo. C'era goliardia – ha aggiunto – Allora censuriamo anche Mozart, Lorenzo Da Ponte, Lucio Battisti, Franco Califano… Anche alcune delle loro opere sono piene di riferimenti sessuali e altro".

Per quanto riguarda le richieste di dimissioni da parte dell'opposizione, "ho letto di Calenda. Perché la sua politica non è pornografia? Prima ha fatto un accordo con il Pd dandosi bacini e abbracci con Letta. Poi è andato da Renzi, da cui è poi stato ripudiato".

Il sottosegretario ha raccontato poi di quando al Mart di Rovereto "i dipendenti scrissero una lettera di protesta, perché mi ero espresso con toni forti sul Covid: io mi ero vaccinato, ma rivendicai che le misure erano ingiustamente restrittive".

"Questa è cancel culture. Chi contesta le mie parole è un ignorante", ha sentenziato.