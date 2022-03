Il messaggio di Carolyn Smith a Fedez e Feltri: “So cosa si prova, affrontate tutto con il sorriso” Carolyn Smith ha ha voluto esprimere la sua vicinanza a Fedez, dopo il recente annuncio del problema di salute, e a Vittorio Feltri, che in un a lunga lettera ha rivelato di avere un tumore. Anche lei, giudice di Ballando con le Stelle ed ex ballerina, dal 2015 sta combattendo la sua battaglia contro il cancro al seno.

A cura di Elisabetta Murina

Sono tanti i personaggi pubblici, del mondo dello spettacolo e non solo, che in questi giorni hanno mandato messaggi di vicinanza e affetto a Fedez. Qualche giorno fa il rapper, via Instagram, ha fatto sapere ai milioni di follower che lo seguono di avere un problema di salute e di doversi sottoporre a un percorso di cure, senza scendere troppo nei dettagli circa la natura della sua malattia. Da Mara Venier a Simona Ventura, Matteo Salvini, passando per Vittorio Feltri (che in una lunga lettera ha rivelato di avere un tumore), fino alla più recente Carolyn Smith, che dal 2015 combatte contro un cancro al seno.

Le parole di Carolyn Smith

Carolyn Smith, ex ballerina e giudice di Ballando con le Stelle, sta combattendo la sua battaglia contro il cancro al seno, che le è stato diagnosticato nel 2015. Momenti di alti e bassi, come ha più volte raccontato sui social e ospite nel salotto di Verissimo, che ha sempre affrontato con il sorriso, anche quando per via di un'infezione al fegato ha dovuto interrompere il ciclo di chemioterapia. E così, con la positività e la forza che da sempre la caratterizzano, ha voluto esprimere la sua vicinanza a Fedez e Vittorio Feltri, pur non avendo rapporti con nessuno dei due. "Cari Fedez e Vittorio Feltri, sono rimasta molto dispiaciuta del notizia di entrambi situazione di salute. Lo so cosa si sente quando arriva la notizia di una malattia , lo so cosa dovete affrontare in privato e pubblico. È dal 2015 che combatto e combatto fino in fondo", ha esordito la ballerina in un video pubblicato sul suo profilo Instagram.

E ha poi aggiunto che il segreto, secondo lei, è affrontare le difficoltà della vita con spirito positivo: "Le mie parole forse contano poco perché non ho nessun rapporto con loro, ma mi sento di dire: ‘Non mollare mai, affrontare tutto con la positività e un sorriso anche quando deve mandare in quel paese tutto e tutti' . La positività aiuta i medici che aiutano noi. Vi mando un abbraccio forte pieno di vita".

La lettera di Vittorio Feltri a Fedez

Con una lunga lettera pubblicata tra le pagine di Libero, quotidiano di cui è fondatore e direttore editoriale, Vittorio Feltri si è rivolto senza peli sulla lingua a Fedez, confidandosi in un certo senso con lui e parlando per la prima volta del suo problema di salute, cioè un "nodulo al petto" che poi si è rivelato essere un cancro, di cui si è recentemente operato: "Ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro, perché mai dovrei dichiararlo a bassa voce, in fin dei conti la mia non è una malattia venerea. Ti prego, non farti intimidire dal morbo col quale hai iniziato una battaglia che potrai vincere con l’aiuto di Sanculo (…). Non sono capace di consolarti, caro Fedez, però ti segnalo che io del mio tumore me ne sbatto i coglioni. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu".