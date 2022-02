Carolyn Smith e la lotta contro il cancro: “Voglio andare avanti e non perdere un minuto della vita” Ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, Carolyn Smith racconta la lotta contro il cancro al seno, che le è stato diagnosticato nel 2015. Ora ha dovuto sospendere la chemioterapia per via di un’infezione al fegato, ma cerca di mantenere comunque il sorriso e guardare avanti.

A cura di Elisabetta Murina

Da più di cinque anni, Carolyn Smith sta combattendo contro un cancro al seno. Per la prima volta ospite nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin, nella puntata di domenica 13 febbraio, la coreografa di Ballando con le Stelle racconta la sua battaglia contro la malattia, che le è stata diagnosticata nel 2015. Il percorso per sconfiggere la malattia sembra essere ancora in salita, dal momento che è stata costretta a interrompere la chemioterapia per via di un'infezione al fegato, che ha complicato ulteriormente la situazione.

Come sta andando la lotta contro la malattia

Nel salotto di Verissimo, Carolyn Smith racconta la sua battaglia contro il cancro al seno, che sta cercando di portare avanti con il sorriso e forza di volontà, nonostante le mille difficoltà che si stanno presentando lungo il cammino. E a Silvia Toffanin che le chiede come sta affrontando la malattia, lei risponde così: "Anche se ho tanti dolori, mi sento bene. Voglio andare avanti e non perdere un minuto della mia vita". La coreografa di Ballando con le Stelle confessa anche che all'inizio affrontare la chemioterapia era più facile, poi è diventato sempre più complicato per via degli effetti sulla salute: "All'inizio era più facile, ma andando avanti mi sento più fragile".

A complicare ulteriormente la situazione si è aggiunta un‘infezione al fegato, che l'ha costretta a sospendere le cure: "Non ho ancora finito il mio percorso. Ho sospeso la chemioterapia perché ho un’infezione al fegato che non mi permette di proseguire con le cure. I prossimi controlli che farò mi agitano per via della sospensione: i medici mi hanno detto che senza questa c’è il 65% di probabilità che l’intruso torni”.

Carolyn Smith

Carolyn Smith non perde il sorriso

Come ha raccontato a Silvia Toffanin, la coreografa cerca di affrontare la malattia con il sorriso, senza darsi per vinta. Non è la prima volta che Carolyn si mostra così sia in televisione che sui social, dove aveva voluto condividere con tutti coloro che la seguivano il "giorno della verità", quello in cui a metà gennaio dello scorso anno si è sottoposta agli ultimi esami di fine ciclo. Mostrandosi con la testa rasata, ha sperato fino all'ultimo che le cure fossero finalmente finite. Purtroppo però, non è andata così e ancora oggi sta combattendo contro la malattia, anche se al momento le cure sono bloccate a causa di un'infezione al fegato.