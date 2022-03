Fedez, il messaggio sulle sue condizioni: “Domani per me un giorno importante” Fedez rivela che in questo momento è fondamentale il sostegno di tutti per la sua malattia: “Domani sarà una giornata importante per me”.

Un nuovo aggiornamento da Fedez. Dopo l'annuncio della sua malattia, l'attenzione nei confronti del rapper è altissima. Tantissimi personaggi si sono espressi, manifestando la più ampia solidarietà al cantante che fu Mr. Brainwash, da Vittorio Feltri a Carolyn Smith. Pochi minuti fa, in una stories, ha spiegato ai suoi fan che la giornata di domani sarà molto importante per lui.

Il messaggio di Fedez

Fedez rivela che in questo momento è molto importante il sostegno di tutti. Ringrazia Chiara Ferragni, sua moglie, perché "è sempre al mio fianco, giorno e notte", ma ringrazia anche la famiglia tutta e i suoi amici, anche i figli che gli stanno dando tutta la forza per affrontare tutto.

Domani per me sarà una giornata importante, volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto in questi giorni mandando tanta positività. Grazie a mia moglie che è sempre al mio fianco giorno e notte, grazie alla mia famiglia e ai miei amici che hanno fatto di tutto per tenere alto il morale. Grazie alle nostre due stelle che riescono a creare una magia senza nemmeno rendersene conto: darmi la forza di affrontare tutto questo.

Il compleanno di Leone

Fedez aveva già rotto il silenzio dopo il suo annuncio per celebrare il compleanno di suo figlio Leone, che ha compiuto 4 anni.

Leggi anche Fedez ballerino per un giorno ad Amici, il rapper prepara una coreografia per il 19 dicembre

Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie.

Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te.

Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai ❤️

Auguri Leoncino

Anche Chiara Ferragni ha scritto un messaggio per Leone: "Con te siamo diventati una famiglia, la famiglia come dici tu. Grazie di averci scelti per essere i tuoi genitori, ed un grazie particolare al mio amore Fedez per aver creato questo sogno insieme a me".