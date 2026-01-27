Guillermo Mariotto: “Mia madre ha cresciuto 6 figli da sola, papà mi picchiava ma l’ho perdonato”

Guillermo Mariotto ha raccontato la difficile infanzia, vissuta con un padre violento nei suoi confronti e verso i fratelli e le sorelle: “Ci picchiava perché non accettava l’amore tra noi e nostra madre”. Nonostante il dolore, il giudice di Ballando con le Stelle ha scelto di perdonarlo a distanza di anni.

Guillermo Mariotto ha parlato del complicato rapporto con i genitori. Il noto giudice di Ballando con le Stelle, ospite di Caterina Balivo, ha spiegato di essere cresciuto con un padre violento e una madre che si è trovata a crescere da sola sei figli. "Ci picchiava perché non accettava l'amore tra noi e nostra madre", ha spiegato.

L'infanzia di Mariotto è stata segnata dalla presenza di un padre violento nei suoi confronti e verso quelli dei fratelli e sorelle: "Ci picchiava perché non accettava l'amore tra noi e nostra madre. Era al massimo della disperazione". L'uomo era geloso della moglie: "Era violento e patologico. La verità è che lui è la causa per cui me ne sono andato". Nonostante la violenza subita, fisica e psicologica, Mariotto ha scelto di perdonarlo quando l'ha poi rivisto dopo anni: "A che serve tenere il rancore? Perdonare è meglio, perché ti liberi. Quando sono tornato a casa e l’ho rivisto, l’ho ringraziato. Portarsi dietro quel fardello e quel dolore enorme. Quando io ho raggiunto i 14 anni e avevo la forza di tenergli testa anche fisicamente, lui ha fatto marcia indietro”.

La madre si è trovata a dover crescere 6 figli da sola, così ha ricominciato a studiare medicina, si è laureata con lode e ha iniziato a lavorare. "Mio padre per non farla laureare le aveva fatto fare altri due figli. Lui poi si è rifatto una famiglia e ha chiamato il secondogenito Guillermo, come me", ha ricordato il giudice di Ballando con le Stelle, Mariotto non ha mai avuto alcun rapporto con il suo "fratellastro": "Non gli ho più rivolto la parola, non l'ho mai conosciuto perché mamma non voleva".