Giulia De Lellis insegnante alla Bocconi: "Per fare l'influencer serve una cosa fondamentale" La beauty influencer sale in cattedra alla Bocconi: "Se fosse facile guadagnare truccandosi allo smartphone, lo farebbero tutti". E su Chiara Ferragni: "Serviva più attenzione".

Giulia De Lellis, 5.3 milioni di follower e un'azienda del valore di 500mila euro con 12 dipendenti, sale in cattedra alla Bocconi anche se è senza laurea: "Mi manca, ma ho solo 28 anni e ce la farò". Al Corriere della Sera Milano si racconta e fa il punto sulla prossima esperienza in tempi in cui, si sa, dirsi influencer non porta poi così bene. Intanto, la prestigiosa università milanese ha invitato l'influencer e imprenditrice 28enne a raccontarsi al master in Fashion, experience & design management. Una lezione riservata agli studenti che si terrà il 20 marzo: "Diventare un caso di studio alla Bocconi è un riconoscimento importante".

Le parole di Giulia De Lellis

Fare l'influencer non è una cosa che puoi fare dalla sera alla mattina. Il senso delle parole di Giulia De Lellis è tutto qui: "Serve preparazione" e nel raccontare la nascita della sua azienda dice:

Facevo la commessa in un negozio di abbigliamento a Pomezia: 1.200 euro al mese. Quando sono arrivati i primi contratti grazie ai social quasi mi vergognavo: con un pacchetto di post potevo andare oltre quanto prendevo stando in negozio un mese intero. Ho cominciato a mettere da parte i risparmi, pensavo: ho questa fortuna, voglio usarla per creare qualcosa di mio. Alla fine è nata Audrer.

"Serve preparazione, fantasia e fortuna"

Se fosse vero che basterebbe mettersi davanti al video, truccarsi per guadagnare, allora Giulia De Lellis replica: "Dico che ci sarebbero milioni di influencer tutti di successo. Invece no: chissà come mai. Servono preparazione, fantasia, un pizzico di fortuna. Io ho un mio modo di comunicare: diretto, schietto. Non è che faccio un post e guadagno: penso ai claim, al set, decido come fare le foto, la musica. I dettagli fanno parecchio".

Il pensiero di Giulia De Lellis su Chiara Ferragni

C'è anche un passaggio su Chiara Ferragni. Per Giulia De Lellis serviva più attenzione: "Se sei così grande, così in alto, serve altrettanta attenzione per gestire la cosa. Chiara Ferragni è una bravissima imprenditrice, un’ottima mamma: spero che tutto finisca per il meglio".