Giovanni Ciacci ha perso 55 chili in un anno: “Aiutato con le punture, è una nuova cura arrivata dall’America”

È drastico il dimagrimento ottenuto da Giovanni Ciacci che, ospite di Caterina Balivo a La volta buona, ha raccontato in che modo sia riuscito a perdere 55 chili in un anno. Nel suo caso, a fare la differenza e a permettergli di evitare l’intervento chirurgico sarebbe stata una “cura sperimentale arrivata dall’America”. Ciacci ha spiegato di avere intrapreso questo percorso dopo la scoperta di un problema di salute che ne avrebbe provocati, a cascata, diversi altri. A quel punto, determinato a perdere peso, avrebbe accettato di sottoporsi alla sperimentazione propostagli dai medici che lo stavano seguendo.

Le punture, il metodo usato da Ciacci per dimagrire: non specificato il nome del farmaco

Ciacci non ha specificato il nome del farmaco utilizzato, ma ha raccontato che – anche nel suo caso – a favorire il dimagrimento sarebbero state delle iniezioni di un principio attivo non meglio chiarito. “Ho cominciato con 3 milligrammi, poi sono passato a 7 e adesso sono a 10. Le faccio una volta alla settimana, seguito dai medici, e adesso dovrei arrivare a 15 milligrammi”, ha spiegato lo stylist, che grazie alla cura è passato da 160 a 110 chili in 12 mesi. E nell’arco del prossimo mese conta di perderne altri 10. Un obiettivo ambizioso ma al cui raggiungimento Giovanni è sempre più vicino.

Il presunto effetto collaterale della cura

La cura alla quale si è sottoposto, tuttavia, non sarebbe esente da controindicazioni. Nel suo caso, come accaduto a Robbie Williams (sempre a causa di un farmaco utilizzato per dimagrire), Ciacci avrebbe sperimentato un forte abbassamento della vista. Nonostante questo, il popolare stylist non si dice affatto pentito del percorso intrapreso: un cammino verso uno stile di vita più sano, una nuova consapevolezza di sé e il desiderio di continuare a prendersi cura del proprio benessere.