Lorenzo Licitra: "Mi bocciavano ai provini dicendo che ero grasso. Arrivai a 107 kg, poi ho sofferto di bulimia"

Il cantante, vincitore di X Factor nel 2017, ha ripercorso le origini del suo rapporto difficile con il cibo e il peso, nato proprio quando inseguiva il sogno della musica.
A cura di Sara Leombruno
Lorenzo Licitra ha raccontato i disturbi alimentari con cui ha combattuto per anni durante la puntata de La Volta Buona andata in onda mercoledì 19 novembre. Il cantante, vincitore di X Factor nel 2017, ha ripercorso le origini del suo rapporto difficile con il cibo e il peso, nato proprio quando inseguiva il sogno della musica.

Il racconto di Lorenzo Licitra

Il cantante ha spiegato che tutto è iniziato nei primi anni dopo l’adolescenza. In quel periodo non viveva il peso come un problema e, anche con 107 kg, racconta di sentirsi bene con se stesso. Il conflitto è arrivato quando ha cominciato a partecipare ai concorsi canori: venivano apprezzate la voce e la tecnica, ma ai provini gli facevano notare che il suo “aspetto fisico non andava bene” e che “troppo grasso non avrebbe potuto andare avanti”.

All’inizio cercava di non dare troppo peso a quei commenti, poi però hanno iniziato a condizionarlo. "Andavo ai concorsi e non sapevo come comportarmi sul palco", ha spiegato. E ancora: "Sapere di essere guardato con certi occhi ti limita, ti fa sentire sbagliato". Col tempo ha capito che quel disagio aveva un nome: bulimia. La fame incontrollata, racconta, non veniva da un reale bisogno, ma da un’alimentazione disordinata e non educata: "Aprivo la dispensa e mangiavo cibo spazzatura senza rendermene conto".

"Ai provini mi bocciavano a causa della mia immagine"

La svolta è arrivata quando venne bocciato da un concorso proprio a causa dell’immagine. "Dissero che la voce era perfetta, ma che così non andava bene fisicamente". È stato quel momento a fargli capire che doveva affrontare ciò che stava vivendo e tornare a salire sul palco “felice, non nascosto”. Ha perso più di 40 chili e oggi si sente in pace con se stesso, soprattutto dopo aver imparato a convivere anche con i giudizi negativi, come quelli arrivati da coloro che credevano che i Maneskin avrebbero dovuto vincere X Factor nell'edizione in cui fu lui a farlo.

