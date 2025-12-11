Laerte Pappalardo su Lucarelli: “A Ballando non è costruita. Oggi siamo amici, ci vediamo insieme ai nostri partner”

Laerte Pappalardo torna a parlare della sua ex moglie Selvaggia Lucarelli. Dalla loro separazione sono trascorsi quasi vent’anni e oggi i due hanno un bel rapporto: “È intelligente, ironica e ha sempre la battuta pronta. È così come la si vede, io la conosco bene”.

Laerte Pappalardo torna a parlare dei problemi di salute dopo il suo percorso all'Isola dei Famosi nel 2003 e di Selvaggia Lucarelli, con cui è stato sposato fino al 2007 . Il figlio di Adriano Pappalardo cominciò a soffrire di anoressia dopo il programma, questo gli ha causato dei danni permanenti: "Soffrirò per sempre di gastrite, reflusso e scompensi a livello muscolare". E sul rapporto con la giornalista: "La seguo a Ballando. Non è una persona costruita, è così come la si vede. lo la conosco bene".

Il rapporto con l'ex moglie Selvaggia Lucarelli

Nell’intervista concessa al settimanale Nuovo, Laerte Pappalardo è tornato a parlare del legame con la sua ex moglie, Selvaggia Lucarelli, raccontando un rapporto che, con il tempo, si è trasformato senza mai spezzarsi del tutto. "La seguo sempre anche a Ballando e la trovo fantastica: è intelligente, arguta, ironica e ha sempre la battuta pronta. Non è una persona costruita, è così come la si vede. Io la conosco bene", ha spiegato. Ripensando ai momenti vissuti insieme, Pappalardo non ha nascosto che anche le discussioni, all’epoca, non mancavano. Oggi, però, tra i due è tornata un’intesa serena, fatta di affetto e collaborazione: "Oggi abbiamo un ottimo rapporto, siamo amici e ci vediamo anche con i nostri rispettivi partner. Insomma, siamo una bella famiglia allargata". Un sentimento ricambiato: anche la Lucarelli, in passato, aveva raccontato di provare per lui un affetto sincero, dicendo di aver ritrovato, dopo la fase più difficile, ciò che li aveva uniti all’inizio.

I problemi di salute dopo l’Isola

Nella stessa intervista a Nuovo, Laerte Pappalardo ha parlato anche delle conseguenze fisiche riportate dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi, un capitolo che gli ha lasciato strascichi importanti: "A causa dei disturbi alimentari ho perso venti chili dopo l’esperienza a L’Isola Dei Famosi. Ormai lo stomaco è compromesso, soffrirò per sempre di gastrite, reflusso e scompensi a livello muscolare", ha raccontato.