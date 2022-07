Giorgia Meloni risponde a Giorgia: “A differenza sua, se non mi piace come canta non la insulto”

Giorgia risponde a Giorgia. A distanza di alcune ore dal post pubblicato dall'artista, di attacco palese a Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia non si è lasciata scappare l'occasione di rispondere a tono, cavalcando il trend di giornata. Con un post che a sua volta riprendeva quello della cantante, Meloni ha ribattuto con calma serafica alla frase ironica pubblicata dalla cantante di "Come saprei":

Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. È la democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l'artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla.