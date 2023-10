Gino D’Acampo dopo l’incidente: “Sta bene, è a riposo in Italia con la sua famiglia” Lo chef campano divenuto una star della Tv inglese si trova in Italia a due settimane dall’incidente sul set del programma Emission Impossible. Il suo entourage a Fanpage: “Sta bene, in questo momento è in Sardegna”.

A cura di Andrea Parrella

Sta circolando in queste ore la notizia dell'incidente sul set di cui è rimasto vittima Gino D'Acampo, chef e celebre volto Tv nel Regno Unito, che lo scorso 18 ottobre si è scontrato casualmente con una donna e i suoi due figli durante le riprese del programma televisivo Emission Impossible. Stando a quanto ha riportato il tabloid inglese The Sun, D'Acampo stava effettuando una discesa in slittino quando ha inavvertitamente travolto la donna e i due giovani, di cui uno avrebbe subito una commozione cerebrale. L'incidente ha provocato l'immediata sospensione delle riprese dello show che D'Acampo sta realizzando insieme al sodale Fred Sirieix.

D'Acampo è in Italia e sta bene

Fanpage.it ha contattato l'entourage di D'Acampo, che ha rassicurato sulle condizioni di salute dello chef campano, originario di Torre Annunziata (Napoli), il quale a distanza di due settimane dall'incidente sta bene, è a riposo e sta trascorrendo alcuni giorni in Sardegna con la famiglia per rimettersi definitivamente.

Incidente sul set per Gino D'Acampo, cosa è successo

Nelle ore successive all'incidente, infatti, D'Acampo si era trovato costretto a rimanere in Austria a causa di una febbre aggressiva. Lo chef ha contestato apertamente la rete per cui lo show è prodotto, Itv, che a suo dire avrebbe trattato la questione con una certa leggerezza, non premurandosi di mettersi in contatto con lui per avere rassicurazioni sulle sue condizioni di salute. A riportarlo è ancora il The Sun, che ha pubblicato una ricostruzione di quanto accaduto.

Stando alla testimonianza di una persona presente sul posto, la scena avrebbe scosso profondamente il gruppo di lavoro: "C'era sangue ovunque […] un'ambulanza è arrivata immediatamente sul posto e Gino è stato assistito immediatamente […] ITV ha offerto immediato supporto a chiunque si trovasse sul posto". Tuttavia D'Acampo, come già specificato, ha espresso il suo disappunto per la mancata chiamata dai responsabili della rete: "Dopo 22 anni di lavoro con loro, ho avuto un incidente e sono stato malato e non ho ancora ricevuto una telefonata. La cosa mi puzza, credo che ITV non abbia la minima idea di quello cosa sia accaduto".