Gianluca Vacchi indagato per presunti abusi edilizi in Costa Smeralda Gianluca Vacchi è indagato per presunti abusi edilizi nella sua villa in Costa Smeralda. Sono state avviate delle indagini per accertare che sia tutto nella norma.

A cura di Ilaria Costabile

Gianluca Vacchi è finito nel mirino della Procura di Tempio Pausania, in Costa Smeralda, a causa di presunti abusi edilizi riscontrati nella costruzione della sua villa a Pantogia, località di Porto Cervo. L'imprenditore, quindi, sarebbe tra gli indagati e sono state avviate anche delle indagini per accertare i fatti.

Le indagini sulla villa di Gianluca Vacchi

L'influencer bolognese, quindi, risulta indagato per abusi edilizi e la procura ha per questa ragione avviato un'indagine per comprendere se nella nuova dimora di lusso di Gianluca Vacchi, il cui valore ammonterebbe a circa 15 milioni di euro, siano state rispettate tutte le regole imposte dal progetto, nonché le richieste finora autorizzate.

A riportare la notizia è il quotidiano L'Unione Sarda, secondo cui la villa che sarebbe divisa in 15 stanze, una discoteca, un campo da padel e oltre 1200 mq di terrazzi, è entrata fin da subito nel mirino dell'Ufficio tecnico del Comune di Arzachena. A pochi giorni fa risale un'ordinanza comunale che prevede la demolizione e il ripristino e alcune aeree della vita, almeno 400 metri cubi, che sembra non corrispondano al progetto originario e siano quindi in eccesso, rispetto alle approvazioni primarie. Passerà del tempo prima che si abbiano delle notizie certe in merito agli accertamenti chiesti dalla Procura, nel frattempo i lavori pare che non siano ancora stati fermati, in vista della prossima estate.

Leggi anche Perché Salmo ha cantato Russel Crowe a Sanremo 2023, la canzone contro il Festival

Vacchi, dal canto suo, non ha commentato la notizia e anzi sui suoi social si mostra felice e spensierato come al solito, senza mostrare il minimo accenno di preoccupazione al fatto che la sua dimora possa subire delle modifiche sostanziali. L'imprenditore prosegue la sua vita da papà con la piccola Blu Jerusalema e la compagna che rappresentano, ad oggi, i suoi punti fermi.