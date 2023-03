Giancarlo Magalli: “Dopo il linfoma voglio tornare in tv, a Mediaset visto che la Rai non mi chiama” Giancarlo Magalli confessa in un’intervista al settimanale Chi il desiderio di tornare in tv dopo lo stop durato oltre un anno dovuto a un problema di salute. “Ho curato un linfoma alla milza ma adesso sono pronto a tornare”, ha confessato.

A cura di Stefania Rocco

“Ora sto meglio, ho curato un linfoma alla milza e sono qui a raccontarvi tutto”, comincia così l’intervista rilasciata da Giancarlo Magalli al settimanale Chi. Il conduttore, per anni volto de I fatti vostri, si è improvvisamente ritrovato tagliato fuori da quegli ambienti professionali che per anni erano stati la sua casa. A obbligarlo a una pausa forzata è stato un problema di salute scoperto quasi due anni fa:

Ho scoperto di avere un tumore per caso. Non mi sentivo bene: dolori, debolezza. Avevo un’infezione che mi ha portato al ricovero. E dopo alcune indagini hanno scoperto il tumore. Stavo facendo in quel periodo Il cantante mascherato con Milly Carlucci. Non ho avuto paura, non è nel mio carattere. Mi sono fidato dei medici del Gemelli di Roma. Per un anno sono stato a letto. Ora voglio tornare in tv. Non saprei dove. I palinsesti televisivi sono pieni. Non c’è nemmeno un buco per me.

Giancarlo Magalli: “Farei il giurato nei programmi Mediaset”

“Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show. Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tu sì que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano”, racconta Magalli quando gli chiedono che cosa gli piacerebbe fare in futuro in tv. “Milly mi ha voluto a Il cantante mascherato e basta. Il ballerino non lo farei mai, in giuria non mi ha mai chiamato. Quando fa le giurie, si dimentica di me”, ha aggiunto senza nascondere un pizzico di polemica.

“Mi hanno proposito il GF Vip, ho rifiutato tanto denaro”

Magalli confessa infine di essere stato vicino a partecipare al Grande Fratello Vip in qualità di opinionista. Un’ipotesi arrivata sul tavolo dopo il rifiuto di prendere parte al reality show da concorrente: “Mi hanno proposto di partecipare al GF Vip, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Non riuscirei a vederli lì come concorrente. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe. È finita che non mi avete visto: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Chissà per la prossima edizione come andrà. Se Signorini mi chiamasse, gli risponderei sicuramente di sì”.