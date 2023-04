L’annuncio di Giancarlo Magalli dopo il tumore: “La guarigione è fatta, ormai la diamo per certa” Giancarlo Magalli ha raccontato a Francesca Fialdini di aver superato il tumore alla milza, annunciato lo scorso gennaio. Il conduttore ha espresso anche il desiderio di tornare in tv e riprendere a lavorare.

A cura di Ilaria Costabile

Giancarlo Magalli è stato ospite del programma pomeridiano di Rai1, Da noi a Ruota Libera, condotto da Francesca Fialdini. Il conduttore tv ha raccontato quest'ultimo periodo particolarmente difficile, dal momento che lo scorso gennaio ha annunciato di stare affrontando le cure necessarie per fronteggiare il linfoma alla milza che lo aveva colpito. Durante la puntata, però, ha rivelato che il peggio è ormai passato e che la guarigione è ormai sicura.

L'annuncio di Giancarlo Magalli guarito dal tumore

Una domanda diretta quella della padrona di casa, Francesca Fialdini, che chiede al suo ospite se, quindi, dopo mesi di sofferenze e cure specifiche il conduttore può finalmente tirare un sospiro di sollievo e Giancarlo Magalli, senza perdere nemmeno un minuto risponde dicendo: "Sìsì, la guarigione oramai è andata, è fatta! La diamo per certa. C’è voluto un po’ ma siamo qui. E quindi ora potrei tornare in tv nel ruolo ‘Lazzaro’, vediamo". Il desiderio del conduttore, che di tv ha vissuto una vita intera, sarebbe quello di tornare a lavorare, come aveva dichiarato anche in qualche intervista passata, parlando della possibilità di riprendere le redini de I Fatti Vostri, ora affidati a Salvo Sottile e Anna Falchi, oppure all'eventualità di un nuovo programma da condurre.

La malattia rivelata a Verissimo

La notizia della malattia Magalli l'aveva annunciata a Verissimo, quando ospite di Silvia Toffanin aveva raccontato quei mesi difficili dicendo: "È stata una fase delicata e mi piaceva parlarne in modo delicato. È stato un linfoma, che ora è sotto controllo ma mi è costato sette mesi tra ricoveri e cure". Il tumore lo aveva scoperto per caso, a seguito di un controllo, ma i giorni in ospedale non sono stati affatto semplici e le sue figlie hanno saputo stargli accanto, trasmettendogli la forza necessaria per andare avanti.