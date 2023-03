Magalli dopo il tumore torna in tv: “Se in Rai non si interessano, valuterò proposte Mediaset” Il conduttore si racconta dopo il linfoma alla milza che lo ha costretto ad un lunga pausa dalla tv. “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare”, ma ora intende ripartire. “Coletta mi ha promesso il suo interessamento, ma se non dovessero esserci proposte, non escluderei il passaggio a Mediaset”.

A cura di Giulia Turco

Giancarlo Magalli è guarito dal tumore, il linfoma alla milza che lo ha costretto a letto per oltre sette mesi. “Sono stati mesi pesanti, un anno da dimenticare, ma adesso sto bene”, racconta in un’intervista a TvBlog. Adesso sente il bisogno di ripartire con la sua vita al cento per cento, anche con il lavoro, ma la tv per il momento lo ha lasciato senza programmi.

Magalli torna alla vita dopo la malattia

“Sto bene. Esco, giro, guido, mangio. Faccio una vita al novanta per cento normale. La normalità perfetta tuttavia la riconquisterò quando ricomincerò a lavorare. I miei programmi nessuno me li ha tenuti da parte”, racconta il conduttore rimasto lontano dai suoi show, indipendentemente dalla malattia. “Mi è dispiaciuto trovarmi senza una trasmissione e vedere che tutto quello che facevo sia stato dato ad altri. Il direttore Coletta mi ha promesso il suo interessamento, mi auguro che si trasformi in qualcosa di concerto”, continua Magalli speranzoso. “È sempre stato molto gentile ed affettuoso con me”. Ad oggi, ciò che farebbe per lui è un contenitore leggero, che non vada in onda tutti i giorni, così da lasciargli il tempo per la ripresa dopo la malattia.

L'addio a I Fatti Vostri e a Una parola di troppo

Un anno prima di ammalarsi, Magalli ha lasciato la conduzione de ‘I Fatti Vostri’ e oggi vede quell’addio come una benedizione: “Non avrei potuto continuare a lavorare nelle condizioni in cui ero”, chiarisce. "L’ho lasciato due anni fa, dopo vent’anni non ce la facevo più a mandare avanti un impegno quotidiano”. Peccato, invece, per il ruolo di voce narrante de ‘Il Collegio’ che è stata affidata a Nino Frassica nell’ultima edizione: “Avrei potuto farlo senza problemi, mi è dispiaciuto non proseguire”, ammette. Infine, Magalli ha lasciato anche il suo quiz ‘Una parola di troppo’, generando non poco scompiglio. “Pure lì non è stata colpa della malattia”, ammette. “I risultati c’erano, a mancare erano i soldi".

Magalli non esclude eventuali proposte da Mediaset

Ad ogni modo, per il suo ritorno in tv Magalli non disdegna l’idea di valutare anche le proposte Mediaset. “In Rai c’è un legame professionale fortissimo, ma questo non vuol dire che direi di no ad un’offerta di Mediaset, se questa si rivelasse interessante”, ammette il conduttore. “Il vantaggio di Mediaset è che ha sempre gli stessi dirigenti con cui si può portare avanti un rapporto personale. In Rai i volti cambiano ogni due anni”, spiega. “La Rai comunque resta il mio primo amore e non si scorda mai”.