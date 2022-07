Nino Frassica è la nuova voce narrante de Il Collegio al posto di Giancarlo Magalli Non solo, come Fanpage aveva anticipato, la scuola dovrà fare a meno di tre professori figure centrali, ma sembra anche che la voce narrante di Giancarlo Magalli non verrà riconfermata. Al suo posto ci sarà Nino Frassica.

A cura di Giulia Turco

Il Collegio torna per la prossima stagione su Rai 2. Come hanno già confermato i palinsesti dell’autunno, il docureality di Banijay si prepara a riaprire le porte dell’istituto con non poche rivoluzioni. Non solo, come Fanpage aveva anticipato, la scuola dovrà fare a meno di tre professori figure centrali, ma sembra anche che la voce narrante di Giancarlo Magalli non verrà riconfermata. Al suo posto ci sarà Nino Frassica.

Giancarlo Magalli lasciato senza un programma in Rai

Secondo quanto rivelano indiscrezioni lanciate da Panorama, Giancarlo Magalli potrebbe essere sostituito da Nino Frassica nel cast de Il Collegio. La notizia è stata confermata da Davidemaggio che ha sentito l’attore. Dopo cinque edizioni su sei, Magalli sarà costretto a lasciare il ruolo di narratore all’interno de Il Collegio per la stagione 2022. Nino Frassica prenderà il suo posto per 8 prime serate su Rai 2 a partire dal 27 settembre. Doppietta per l'attore che nella prossima stagione vedremo anche a Che Tempo che fa, mentre la notizia lascia a bocca asciutta Magalli, che ha lamentato sarcasticamente di esser stato lasciato senza un programma in Rai: “La riconoscenza della Rai è leggendario”.

Petolocchio, Raina e Carnevale non ci saranno ne Il Collegio 7

Come annunciato, non faranno più parte del cast nemmeno molti dei nomi storici della classe docenti. Dopo sei edizioni peserà l’assenza di Maria Rosa Petrolicchio, prof di matematica, così come Luca Raina, docente di storia, e Alessandro Carnevale. Fanpage ha appreso che dietro a tale rivoluzione nel cast, che indubbiamente porterà un certo clamore, ci sarebbero scelte di produzione prese in corsa nelle ultime settimane. Alcuni dei professori non confermati, per altro, avevano anche già dato la loro disponibilità per la prossima stagione.