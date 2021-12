Una parola di troppo chiude, Magalli: “Nessun flop per gli ascolti, la data era già decisa” Il quiz termina in coincidenza con la pausa natalizia: l’ultima puntata andrà in onda giovedì 24 dicembre 2021. La motivazione non avrebbe però nulla a che fare con gli ascolti del quiz, come ci tiene a specificare Magalli sui social.

A cura di Giulia Turco

Giancarlo Magalli non tornerà su Rai 2 a gennaio 2022. Il suo quiz Una parola di troppo terminerà la programmazione in coincidenza con la pausa natalizia: l'ultima puntata andrà in onda giovedì 24 dicembre 2021. La motivazione non avrebbe però nulla a che fare con gli ascolti del quiz, come ci tiene a specificare il conduttore con un post su Facebook. Infondate dunque le voci di "flop" lanciate da Dagospia, secondo le quali Viale Mazzini avrebbe deciso di interrompere Una parola di troppo anticipatamente rispetto alla data prestabilita.

Quando torna Una parola di troppo

Su Facebook, Magalli ha voluto specificare il motivo della chiusura del suo programma, "un piccolo quiz piazzato in un orario non felicissimo della programmazione di Raidue, che ci ha dato molte soddisfazioni". Il conduttore continua spendendo ottime parole per il programma che "come tutte le proposte televisive alcuni spettatori hanno deciso di seguire e altri no", ma ci tiene soprattutto a chiarire che "la data di chiusura del 24 era stata decisa con Raidue fin dall'inizio della programmazione. La decisione era di 30 puntate prima di Natale ed altre trenta in primavera, budget della Rai permettendo". Magalli aggiunge che le scenografie del programma non sono state distrutte, ma accantonate in vista della possibilità di un ritorno in primavera.

Gli ascolti del quiz di Magalli

Gli ascolti d'altronde non hanno premiato il quiz di Magalli che è rimasto ancorato a dati non di certo brillanti. Qualche tempo prima il conduttore si era già espresso pubblicamente sulla questione, lamentando una programmazione a singhiozzo che avrebbe svantaggiato il programma. Su Facebook, Magalli ha aggiunto che il quiz "ha totalizzato una media del 3,2% di share e di 400mila spettatori e, con le puntate più recenti sopra il 3,6% di share, ha evidentemente risollevato la fascia di Rai2 rispetto ai titoli precedenti".