Il finale di Un professore chiude con un boom di ascolti Giovedì 16 dicembre, il finale di stagione della fiction Un Professore ha conquistato la prima serata, registrando un boom di ascolti. Al secondo posto il game show Caduta Libera- Campionissimi, condotto da Gerry Scotti.

A cura di Elisabetta Murina

Il finale di stagione di Un Professore, andato in onda su Rai1, ha dominato gli ascolti della serata di giovedì 16 dicembre. Canale5 invece si è posizionato al secondo posto con la prima puntata di Caduta Libera – Campionissimi, il game show condotto da Gerry Scotti che torna con quattro appuntamenti in versione natalizia ricchi di ospiti.

Un Professore trionfa con 4.699.000 spettatori e il 23% di share

Rai1 ha mandato in onda in prima serata il tanto atteso finale di stagione di Un Professore, la fiction con Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas. La puntata ha registrato un boom di ascolti, tenendo incollati al televisore 4.699.000 spettatori pari al 23% di share e conquistando ancora una volta la prima serata. Su Canale5 è andato in onda il primo di quattro appuntamenti di Caduta Libera- Campionissimi, il game show condotto da Gerry Scotti ricco di ospiti, come Veronica Gentili e Alvin. Il programma ha raggiunto 2.468.000 spettatori pari al 13,8% di share.

Ascolti tv di giovedì 16 dicembre

Rai2 ha tramesso 60 su 2. Il programma, condotto da Emanuela Fanelli che ha ripercorso la storia del canale attraverso il materiale delle teche Rai, ha interessato 663.000 spettatori, pari al 3.3% di share. Su Italia 1 spazio allo sport con il match Sampdoria-Torino, che ha raggiunto 1.170.000 spettatori (5.2% di share). Rai3 ha mandato in onda il film spagnolo Non ci resta che vincere, che è stato seguito da 687.000 spettatori pari a uno share del 3,3%. Su Rete4 e La7, invece, spazio a talk di approfondimento con Dritto e Rovescio e PiazzaPulita. Il primo ha interessato 983.000 spettatori con il 6.1% di share e l'altro ne ha registrati 951.000 con uno share del 5.9%.