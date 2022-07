Gessica Notaro: “Alfonso Signorini mi ha chiesto di andare al GFVip, ho detto no a diverse proposte” Gessica Notaro racconta di aver ricevuto la proposta di Signorini per il prossimo GFVip. “Ci ho pensato molto seriamente, ma non vorrei che mi guardassero come la paladina della vicenda che ho subito e in contesti come quello sarebbe inevitabile”.

Gessica Notaro è tornata alla vita più entusiasta che mai. Dalla tragedia che l’ha colpita nel 2017 si è rialzata alla stragrande, non senza un lungo processo di riabilitazione fisico ed emotivo. Ha ripreso in mano la sua vita lì dove l’aveva lasciata, in piscina come addestratrice di delfini, e oggi non disdegna l’idea di un futuro nel mondo dello spettacolo, ma ad una condizione.

Come ha reagito Gessica Notaro alla proposta del GFVip

Gessica Notaro non chiude le porte ad un ruolo in tv, affatto, ma vorrebbe che la sua storia non veicolasse una forma di pietismo o comunque che non venisse etichettata come eroina sopravvissuta da un dramma. “Ho detto di no ad una serie di proposte che si riferivano alla mia vicenda. Pensavo: se vado avanti nel mondo dello spettacolo lo faccio come artista”, ha spiegato in un’intervista a Chi. “Alfonso Signorini mi ha anche chiesto di fare il GFVip. Ci ho pensato molto seriamente, ma ora come ora non mi sento pronta, non è ancora tempo, domani chissà”.

Il timore è quello di essere associata esclusivamente ad un fatto al quale ora non intende lasciare spazio, un atto necessario per il suo ritorno alla vita. “Penso che sarebbe inevitabile, in certi contesti può risultare un po’ scomodo. Molti potrebbero guardarmi e pensare: ‘Lei è la paladina di quella situazione lì””, mentre oggi aiuta le donne in silenzio, senza suscitare clamore. “Il mio sogno? È condurre un programma comico”, aggiunge. “Farei la pazza in un programma come Zelig o Colorado e mi piacerebbe passare un messaggio: una persona come me ha voglia di ridere e dar ridere”.

L’amore tra Gessica Notaro e Filippo Bolognini

ConFilippo Bolognini, cavaliere di fama internazionale “siamo innamoratissimi e straconvinti di stare insieme”, racconta Gessica con il sorriso sulle labbra. Forse è ancora presto per pensare a progetti in grande, ma “certamente qualsiasi cosa farò, che sia il matrimonio o un figlio, lo farò con lui”, assicura. Filippo è un campione di equitazione e il loro amore dura da circa due anni: è stato proprio lui a convincere la showgirl a tornare in sella.