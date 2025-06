video suggerito

Fratello di Giorgio Mastrota: "Mai comprato nulla da lui, ma ne approfittavo per spuntare sconti per altri" Sergio, fratello di Giorgio Mastrota, racconta il legame fortissimo con il "re delle televendite" in Italia. Tra i due esistono oltre 10 anni di differenza ma il rapporto è strettissimo: "La famiglia è per entrambi al primo posto".

A cura di Stefania Rocco

È un rapporto strettissimo quello che unisce Sergio al fratello Giorgio Mastrota, il “re delle televendite” tutto italiano. Intervistati dal Corriere della Sera, i due raccontano il loro legame strettissimo nonostante gli oltre 10 anni di differenza: Giorgio ha 61 anni, Sergio 73. “Quando Giorgio ha iniziato con i fotoromanzi io ero già sposato, con due bambini”, ha dichiarato Sergio, “L’ho guardato muoversi in questo mondo con curiosità, un po’ da lontano”. Molto da lontano, considerando il fatto che Sergio, sposato fin da quando aveva appena 26 anni, è un professore e ingegnere in pensione.

Sergio Mastrota: “Non ho mai comprato nulla da mio fratello”

Mastrota senior rivela di non essere mai stato un cliente del fratello, ma di avere approfittato comunque della sua professione e dei suoi contatti in modi diversi e più creativi: “Mai comprato nulla da lui, semmai io ho approfittato dei suoi contatti per spuntare qualche sconto per altri”. Del resto, conquistato da interessi completamente differenti, l’uomo ha confessato di possedere un unico televisivo rimasto a lungo inutilizzato: “Non guardo nemmeno la tv. Ne ho una in un angolo, spenta da chissà quanto: la uso solo per vedere i dvd. Le televendite? Nemmeno. Perché poi sono le televendite che guardano me: Giorgio lo vedi ovunque. Non serve la tv. Te lo ritrovi anche in strada sui cartelloni”.

Il legame dei fratelli Mastrota per la famiglia

Ad accomunare i due fratelli Mastrota è il rapporto con le rispettive famiglie. Entrambi hanno avuto 4 figli, ma Sergio batte di gran lunga Giorgio quanto a numero di nipoti: “Su questa vinco io: 15! Giorgio per ora è fermo a due”. Ignota l’identità della moglie di Sergio Mastrota. Giorgio, invece, dopo il lungo legame con Natalia Estrada, ha sposato Floribeth Gutierrez, esperta di sci alpino e e sport estremi che ha origini sudamericane ed è la madre di tre dei suoi quattro figli.