Francesca Fialdini sul lutto di Andrea Delogu: “Non l’ho chiamata, come avrei voluto facessero con me”

Francesca Fialdini, conduttrice Rai e concorrente di Ballando con le stelle, ha scelto di riservare ad Andrea Delogu tutta la delicatezza possibile, evitando di chiamarla dopo la scomparsa del fratello Evan per non incorrere nel rischio di arrecarle fastidio.
A cura di Stefania Rocco
Il lutto che ha colpito Andrea Delogu si è abbattuto sull’intero cast dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. La conduttrice Rai ha temporaneamente lasciato il programma di Milly Carlucci a causa della morte del fratello Evan, appena 18enne. A starle vicino, oltre alla padrona di casa Milly Carlucci, anche il suo maestro di danza Nikita Perotti e gli amici con cui stava condividendo l’esperienza nel talent show di Rai1. Tra loro anche Francesca Fialdini che, come gli altri, sta vivendo con partecipazione, sconcerto e dolore il momento che si è abbattuto su Andrea. Per questo motivo, come ha confidato a La Stampa, Francesca ha deciso di muoversi con tutta la delicatezza del caso, senza pressioni: “Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”.

Andrea Delogu non è tornata a Ballando con le stelle

Dal momento in cui ha ricevuto la notizia della morte del fratello, Andrea è tornata a Bellaria Igea Marina, dove vive la sua famiglia. Ha lasciato Roma e la sala prove di Ballando per dedicarsi completamente a una vicenda infinitamente più importante. Per questo motivo, Francesca non ha potuto testimoniarle la sua vicinanza di persona, limitandosi a un messaggio. Al momento, fortemente provata, Andrea non è tornata in trasmissione e non è certo che lo farà nell’immediato futuro.

Anche Francesca Fialdini rischia di uscire dalla gara

Come Andrea, anche Francesca Fialdini – seppur per un motivo diverso – rischia di dover lasciare la gara a causa di un infortunio che, sabato scorso, non le ha consentito di appoggiare il piede a terra. La sua uscita di scena, però, potrebbe essere solo momentanea. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il piede è ancora fasciato e le dita visibilmente gonfie la costringono a stare il più possibile a riposo, continuando con impacchi di ghiaccio. Ma, come fanno sapere fonti vicine alla conduttrice Rai, “the show must go on”: l’obiettivo di Francesca e del suo maestro Giovanni Pernice resta quello di tornare in pista il prima possibile.

