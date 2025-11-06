Francesca Fialdini sul lutto di Andrea Delogu: “Non l’ho chiamata, come avrei voluto facessero con me”

Il lutto che ha colpito Andrea Delogu si è abbattuto sull’intero cast dell’edizione in corso di Ballando con le stelle. La conduttrice Rai ha temporaneamente lasciato il programma di Milly Carlucci a causa della morte del fratello Evan, appena 18enne. A starle vicino, oltre alla padrona di casa Milly Carlucci, anche il suo maestro di danza Nikita Perotti e gli amici con cui stava condividendo l’esperienza nel talent show di Rai1. Tra loro anche Francesca Fialdini che, come gli altri, sta vivendo con partecipazione, sconcerto e dolore il momento che si è abbattuto su Andrea. Per questo motivo, come ha confidato a La Stampa, Francesca ha deciso di muoversi con tutta la delicatezza del caso, senza pressioni: “Ho fatto quello che avrei voluto facessero con me: non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza e dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”.

Andrea Delogu non è tornata a Ballando con le stelle

Dal momento in cui ha ricevuto la notizia della morte del fratello, Andrea è tornata a Bellaria Igea Marina, dove vive la sua famiglia. Ha lasciato Roma e la sala prove di Ballando per dedicarsi completamente a una vicenda infinitamente più importante. Per questo motivo, Francesca non ha potuto testimoniarle la sua vicinanza di persona, limitandosi a un messaggio. Al momento, fortemente provata, Andrea non è tornata in trasmissione e non è certo che lo farà nell’immediato futuro.

Anche Francesca Fialdini rischia di uscire dalla gara

Come Andrea, anche Francesca Fialdini – seppur per un motivo diverso – rischia di dover lasciare la gara a causa di un infortunio che, sabato scorso, non le ha consentito di appoggiare il piede a terra. La sua uscita di scena, però, potrebbe essere solo momentanea. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il piede è ancora fasciato e le dita visibilmente gonfie la costringono a stare il più possibile a riposo, continuando con impacchi di ghiaccio. Ma, come fanno sapere fonti vicine alla conduttrice Rai, “the show must go on”: l’obiettivo di Francesca e del suo maestro Giovanni Pernice resta quello di tornare in pista il prima possibile.