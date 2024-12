video suggerito

Francesca Del Taglia provata, le lacrime dopo la morte dei suoi gatti: “Sono stati giorni devastanti” Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer, si è mostrata in lacrime sui social raccontando ai suoi follower la tragedia vissuta negli ultimi giorni: la perdita dei cuccioli che la sua gatta ha partorito già morti dopo una serie di complicanze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

43 CONDIVISIONI condividi chiudi

Accade che i propri profili social diventino la finestra sul mondo che contente anche ai personaggi noti di rendere di dominio pubblico i fatti principali della propria vita. È il caso di Francesca Del Taglia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne poi diventata influencer che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui appare straziate con il volto trasformato dal pianto. A infliggerle tanto dolore è stata la morte dei cuccioli che la sua gatta aspettava, nati già morti al termine di un parto particolarmente difficile.

Il messaggio di Francesca Del Taglia dopo la morte dei suoi gatti

“Sono stati per me giorni devastanti.. come vi ho raccontato ieri nelle storie. So che alcuni di voi penseranno ci sono cose più gravi nella vita (ed è vero) ma non si può giudicare il dolore degli altri in base alle tragedie più grandi”, ha scritto Del Taglia raccontando ai suoi follower quanto accaduto, “Ci sarà sempre chi ha vissuto cose peggio delle nostre. Comunque in 10 anni di social non mi sono mai esposta nei miei momenti difficili, li ho sempre protetti ed in più tendo a chiudermi in me stessa in generale anche nella vita reale. Ma da ieri posso garantire di non aver mai fatto scelta migliore perché mi è arrivato tutto il vostro amore, infiniti messaggi di forza, di compassione e comprensione. Tutto questo mi ha dato forza. Sono una persona che ha sempre creduto nell’amore sotto ogni sua piccola sfaccettatura. Ho avuto persone splendide ad aiutarmi e a supportarmi, anche con piccolissimi gesti che mi hanno riempito il cuore e mi hanno fatto sentire amata come mai in vita mia. Quindi detto ciò voglio ringraziarvi tutti e vi consiglio di non smettere mai di credere e dare amore. L’amore potrebbe salvare il mondo quindi impegniamoci tutti ad essere la versione migliore di noi stessi e di aiutare il prossimo anche con piccoli gesti perché mi avete salvata. Grazie”.

Chi è Francesca Del Taglia

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne all'epoca in cui a sedere sul trono erano Andrea Offredi ed Eugenio Colombo, Francesca attirò l'attenzione di entrambi i tronisti ma decise di corteggiare il secondo che la scelse. Lontano dallo studio del dating show condotto da Maria De Filippi, i due sono diventati genitori di due figli ma qualche anno fa, non senza polemiche, si sono separati. Oggi Del Taglia, con quasi 1 milione di follower all'attivo, è una influencer.