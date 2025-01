video suggerito

L’ex Miss Italia Francesca Bergesio denuncia un uomo per minacce di stupro e di morte: “Ho avuto molta paura” L’ex Miss Italia 2023, Francesca Bergesio, ha denunciato un presunto persecutore, che le aveva inviato minacce attraverso la posta su Facebook. I fatti risalgono al dicembre 2023, dopo l’elezione a regina di bellezza. L’autore le inviava continui messaggi sul social, scrivendo: “So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Francesca Bergesio è stata Miss Italia 2023. Sul palco, prima della vittoria, recitò un monologo contro la violenza di genere, tema verso cui si è sempre detta molto sensibile. È proprio per questo che ha denunciato un presunto persecutore, che le aveva inviato minacce attraverso la posta su Facebook. I fatti, raccontati in un'intervista a La Stampa, risalgono al dicembre 2023, dopo l'elezione a regina di bellezza. L'autore delle minacce le inviava continui messaggi sul social: "So dove abiti, vengo a violentarti, ammazzo te e tuo padre". Il profilo, poi, è risultato falso. "In tante occasioni ho invitato le donne a reagire, a non subire le violenze in modo passivo. Quindi sporgere denuncia era prima di tutto un dovere", le parole della 20enne.

Le minacce di morte e la scelta di denunciare

Le indagini condotte dalla polizia postale e dalla squadra mobile di Cuneo hanno portato all'identificazione di un uomo di 31 anni, residente nella provincia di Brescia, come presunto autore degli scritti. Ad Asti si è svolta l'udienza predibattimentale a suo carico. Francesca Bergesio, che non si è presentata in tribunale, si è costituita parte civile e ha già annunciato l'intenzione di destinare l'eventuale risarcimento a un'associazione che supporta le vittime di violenza di genere. "Su questo mi sono battuta durante il percorso di Miss Italia, studiando il monologo sulla violenza di genere. Subire tutto ciò mi ha fatto capire ancor più l'importanza dell'argomento", ha dichiarato l'ex Miss Italia, oggi impegnata come attrice e modella.

Ha poi aggiunto: "Ho avuto paura, ero all'inizio dell'anno da Miss Italia e in quel periodo il mio profilo Facebook lo gestiva mia madre. È stata lei a leggere quel messaggio. Fra noi c'è un buon dialogo e me ne ha subito parlato. Quello che più mi ha spaventato è stato il fatto che lui diceva di sapere dove abito. Io viaggiavo spesso e rientravo la sera da sola. Molte volte lo era anche mamma, perché papà lavora a Roma. Mi ripetevo: ‘Francesca, capisci che conosce casa?'. Per la prima volta mi sono messa davvero nei panni di chi quotidianamente subisce minacce e, ancor più, abusi e violenze".

L'omaggio a Giulia Cecchettin

Nella stesa intervista, l'ex miss Italia ha parlato anche del caso di Giulia Cecchettin, ricordando l'omaggio che aveva deciso di lasciarle, portando un mazzo di fiori davanti alla casa della donna uccisa dall'ex Filippo Turetta: "Ero in Veneto, non potevo non andarci. Ma non certo per fare audience. Non l'ho anticipato a nessuno. E abbiamo allontanato i giornalisti. Mentre io recitavo il monologo sul palco di Salsomaggiore, Giulia veniva uccisa. Questo mi ha fatto sentire ancora più vicino a lei. E ho sentito di dovere e volere andare a recitare quella preghiera". Oltre ai fiori Francesca ha lasciato anche un biglietto: "Cara Giulia, riposa in pace. Ti sono vicina con il cuore. Combatterò per te e per tutte noi donne. Un abbraccio. Francesca".