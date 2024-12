video suggerito

Francesca Cipriani: “Il mio ex cercò di uccidermi. A 18 anni fui molestata dal mio datore di lavoro” Ospite di Storie di Donne al Bivio, Francesca Cipriani ha raccontato alcuni momenti difficili della sua vita, come una storia d’amore violenta: “Il mio ex mi stava strangolando, stavo per essere uccisa”. A 18 anni, il suo datore di lavoro abusò di lei: “Mi ha messo le mani addosso”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Cipriani è stata ospite di Monica Setta nello studio di Storie di Donne al Bivio. Solare e spumeggiante, questa volta la showgirl ha raccontato alcuni momenti difficili vissuti nel corso della sua vita, sia in amore che sul lavoro. In passato è stata prigioniera di una relazione tossica: "Il mio ex mi stava strangolando, stavo per essere uccisa". Sul lavoro invece, appena maggiorenne, il suo datore di lavoro l'ha molestata: "Mi ha chiusa in ufficio e messo le mani addosso".

"Il mio ex stava per uccidermi strangolandomi"

Nello studio di Monica Setta, Francesca Cipriani ha parlato di una "storia d'amore finita male" vissuta alcuni anni fa. L'ex fidanzato ha provato a ucciderla mettendole le mani al collo: "È stato un tentato omicidio, mi stava strangolando e vedevo tutto nero". La showgirl si è poi salvata grazie a un cane che ha iniziato ad abbaiare e all'aiuto di alcune persone: "Un cagnolino ha iniziato ad abbaiare per difendermi. Mi sono buttata in strada, i passanti mi hanno soccorsa. Stavo per essere uccisa".

La storia di Francesca Cipriani "Molestata dal mio datore di lavoro"

Cipriani ha vissuto un episodio difficile anche sul lavoro: quando aveva 18 anni il suo datore di lavoro ha cercato di violentarla. "Mi ha messo le mani addosso", ha raccontato la showgirl. "Sono stati dei momenti bruttissimi che ricordo ancora. Mi sono salvata svenendo, lui si è allarmato e mi ha lasciato andare", ha poi continuato. Oggi la showgirl è felicemente sposata con Alessandro Rossi e sta cercando di lasciarsi alle spalle le brutte esperienze passate: "Solo il tempo può leggermente affievolire, adesso sono felice perché ho conosciuto l'amore".