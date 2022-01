Flavio Briatore innocente, non c’è stata evasione fiscale con lo yacht Force Blue Flavio Briatore è stato proclamato innocente dalla procura di Genova per il reato di evasione fiscale con lo yacht Force Blue, che gli fu confiscato nel 2010 e poi venduto all’asta all’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone.

A cura di Ilaria Costabile

Flavio Briatore è definitivamente innocente: non ha evaso il fisco con lo yacht Force Blue, secondo la Procura di Genova che ha quindi chiuso il caso. L'imprenditore era a processo per un'evasione fiscale di oltre 3 milioni sull'Iva e per l'attività di charter. Il lussuoso yacht era stato sequestrato nel 2010, con a bordo lo stesso Briatore e sua moglie Elisabetta Gregoraci, con il figlio Nathan Falco. Il manager era stato anche condannato a 18 mesi, ma la Cassazione aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello, ordinando un nuovo processo.

Briatore dichiarato innocente

Stando a quanto dichiarato dalla Corte d'Appello di Genova, Flavio Briatore e le altre tre persone che con lui erano indagate di evasione fiscale, dal momento che "il fatto non costituisce reato" sono state assolte. Dopo la confisca dello yacht, avvenuta nel 2010, i giudici avevano poi revocato il provvedimento, a cui si era anche aggiunto il debito di 3 milioni e 600mila euro, corrispondente alla somma che l'imprenditore avrebbe dovuto rendere allo Stato perché evasa dal fisco. La condanna, quindi, è stata del tutto archiviata e oltre ai giudici della corte d'appello anche la procura generale aveva chiesto l'assoluzione e la revoca della confisca. In merito a quest'ultima, inoltre, l'Avvocatura dello Stato potrebbe analizzare i motivi della decisione e avviare un nuova causa.

Lo yacht venduto all'asta

Il Force Blue era stato venduto nel 2020 all'asta e lo aveva acquistato senza badare a spese, Bernie Ecclestone, l'ex patron della Formula Uno, che lo aveva pagato sette milioni, nonostante lo yacht avesse un valore di gran lunga superiore, circa 20 milioni di euro, viste le comodità e le rifiniture di lusso presenti al suo interno. Intanto, Cassazione aveva annullato per due volte le decisioni dei magistrati genovesi.