Fedez spintona e tira un calcio a un fan che lo stava riprendendo con un cellulare

Durante un evento estivo in Sardegna, Fedez perde la pazienza con un fan che lo riprendeva da vicino: un video pubblicato su TikTok mostra la spinta e il calcio assestato dal rapper all’indirizzo del telefono del giovane che gli stava di fronte.

Un episodio inaspettato ha riportato Fedez al centro dell’attenzione mediatica. Durante un evento in Sardegna, il rapper milanese ha reagito in modo brusco a un fan che lo stava riprendendo con il cellulare. Il breve video, condiviso su TikTok dall’utente alexander_portmann presente all’evento, mostra lo scatto d’ira dell’artista. Il filmato che documenta quanto accaduto è diventato immediatamente virale in rete, scatenando una polemica che ha investito il cantante e che arriva a poche ore dal momento in cui Federico era stato costretto a difendersi dopo una story pubblicata su Instagram che era apparsa come uno sfottò all’indirizzo di Giovanni Tronchetti Provera, nuovo compagno dell’ex moglie Chiara Ferragni.

Il gesto di stizza di Fedez verso il fan che lo stava filmando

Nel video – che dura appena 11 secondi e non mostra quanto accaduto in precedenza né lo scambio di parole tra i due – Fedez appare all’aperto, tra la folla di un locale estivo in Sardegna. Con la mano sinistra regge una birra e un ventaglio, mentre con la destra filma la scena con il suo telefono. Tra i presenti, proprio in prossimità del palco, spunta un fan apparentemente molto giovane che si avvicina per filmarlo da vicino.

La reazione del rapper è immediata: prima sembra intimargli di smettere, poi cerca di spostare il telefono con uno spintone e infine, esasperato, sferra un calcio verso lo smartphone. Fortunatamente l’impatto non sembrerebbe essere abbastanza forte da provocare conseguenze fisiche al giovane e l’intervento della sicurezza evita che la situazione degeneri.

Fedez investito dall’ennesima polemica

“Fedez fa prepotenze solo perché con la sicurezza”, si legge nella didascalia del post che ha reso virale il filmato. Sono moltissimi coloro che criticano il gesto di Fedez, definendolo aggressivo e fuori luogo. Federico, per il momento, non ha rilasciato alcuna dichiarazione a proposito dell’increscioso episodio.