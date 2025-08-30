Fedez fotografato in barca con Santanché e La Russa, il rapper spiega: “In missione per conto di Pulp Podcast”

Fedez ha chiarito i motivi dello scatto, piuttosto chiacchierato, in cui appare in barca con Daniela Santanché e Ignazio La Russa. Il rapper, in una storia su Instagram, ha dichiarato che si trovava in loro compagnia per questione legate al suo podcast.

Hanno fatto discutere le foto pubblicate sui settimanali in cui Fedez viene immortalato in barca in compagnia di Daniela Santanché e Ignazio La Russa. Un trio a dir poco inedito che ha subito destato qualche sospetto tra i seguaci del rapper che, infatti, non hanno esitato a commentare questo ritrovo insolito in maniera anche piuttosto lapidaria. Il cantante, quindi, ha ben pensato di chiarire l'accaduto pubblicando una storia su Instagram.

Fedez spiega il perché delle foto con Santanché e La Russa

Sicuramente vedere Fedez in compagnia di Daniela Santanché e Ignazio La Russa è quanto meno straniante, soprattutto perché da quando è famoso il rapper non esita a scagliarsi contro la politica e in più occasioni è successo che vi siano stati diverbi tra il cantante ed esponenti del governo, ma non solo. Forse anche per questa ragione, ha sentito la necessità di chiarire il perché di quegli scatti nelle acque sarde su un lussuoso yacht ormeggiato a Cala di Volpe, per cui scrive:

Quando vedete questa simpatica testa di C (il sottoscritto) in compagnia di politici sappiate che sono sempre in missione per conto di Pulp Podcast. Dopo anni di sangue sputato insieme a Mr Marra siamo riusciti a costruire un luogo di dibattito e approfondimento che finalmente viene riconosciuto anche dalla classe politica attuale. Preparatevi per una stagione devastante. Non potete nemmeno immaginare quello che stiamo preparando. Stiamo tornando.

Le parole di Ignazio La Russa su Fedez

Il trio non è certo passato inosservato e, infatti, sulle pagine del Corriere della Sera al Presidente del Senato è stato chiesto il perché si trovasse in compagnia del rapper e la seconda carica dello Stato ha risposto con franchezza: "Non l’ho invitato io Fedez sulla barca. Ero ospite. E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa. Devo dire che prima di conoscere Fedez ne avevo un’impressione. Dopo me ne ha lasciata una molto migliore".