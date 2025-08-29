La Destra italiana rivaluta Fedez, Ignazio La Russa: “Sullo yacht con la Santanché? Dal vivo fa un’impressione diversa”

La Russa spiega l’incontro con Fedez sullo yacht in Sardegna: “Non l’ho invitato io, ero ospite. Le persone dal vivo fanno impressione diversa”. Il presidente del Senato rivela il ripensamento sul rapper. Fedez è il nuovo intellettuale che la destra sta cercando?

Le foto pubblicate dal settimanale Chi hanno fatto il giro del web e acceso i social: Ignazio La Russa, presidente del Senato, immortalato sullo stesso yacht di Fedez al largo della Costa Smeralda con il Ministro del Turismo Daniela Santanché. Un'immagine inaspettata che ha mescolato mondi apparentemente distanti, scatenando curiosità e polemiche.

La versione del presidente del Senato

"Fedez? Non l'ho invitato io. Ero ospite su una barca", chiarisce subito La Russa dalle colonne del Corriere della Sera. Una precisazione che arriva dopo giorni di commenti e speculazioni sull'incontro che ha stupito molti osservatori politici. Il presidente del Senato non si limita a spiegare la dinamica dell'incontro, ma aggiunge una considerazione che rivela come l'esperienza diretta possa cambiare le percezioni: "E devo dire che le persone poi, a conoscerle, possono fare un'impressione diversa".

I dettagli dell'incontro in Sardegna

Il trio è stato immoralato su un Ferretti di 26 metri ormeggiato a Cala di Volpe: un gioiellino che ha un costo di noleggio settimanale che si aggira intorno ai 50mila euro. Il rapper era accompagnato dalla fidanzata Giulia Honegger e si è divertito a immortalare con il cellulare i tuffi di Leonardo La Russa, figlio della seconda carica dello Stato.

Fedez studia da nuovo intellettuale di destra?

L'episodio dello yacht potrebbe assumere una dimensione ancora più intrigante se Fedez avesse letto il recente scritto di Marcello Veneziani, stanco dell'etichetta di "intellettuale di destra". Il filosofo pugliese ha scritto parole di fuoco contro le categorizzazioni politiche: "Come la fai sbagli. Una volta che ti hanno affibbiato la targa, ormai insignificante, di intellettuale di destra allora non si scappa". L'incontro in Sardegna assume una valenza simbolica: è libertà di riconoscersi al di là di qualsiasi corrente, oppure è uno spoiler sul futuro? Insomma, Fedez ha svoltato a destra?