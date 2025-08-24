Eleonora Sesana, l’assistente di Fedez: “Per lavorare con lui ci vuole pazienza. È generoso, ma non empatico”

Eleonora Sesana racconta in un’intervista come è stato lavorare accanto a Fedez in questi anni in cui è stata la sua assistente. “Molta pazienza” è la dote che si è riconosciuta, mentre del rapper dice: “È intelligente e scaltro, ma non è empatico”.

Da quando il suo nome è comparso per la prima volta accanto a quello di Fedez, ipotizzando anche una possibile relazione tra loro, Eleonora Sesana non ha mai abbandonato il rapper e tra alti e bassi, litigi, casi mediatici da risolvere è sempre stata al suo fianco. Una assistente impeccabile si direbbe e, infatti, non è stato facile gestire tutto quello che in questi ultimi anni è accaduto al cantante, dal divorzio con Chiara Ferragni agli audio e le chat di Fabrizio Corona con Angelica Montini e tutto quello che è emerso dopo. In un'intervista, la giovane racconta qual è stato il suo segreto per lavorare con Fedez.

Le dichiarazioni di Eleonora Sesana su Fedez

In un'intervista a Billboard, alla quale avrebbe preso parte anche Fedez, come riportato anche da Biccy, Eleonora Sesana racconta il primo incontro con il rapper e come abbiano iniziato a collaborare, diventando praticamente inseparabili:

Con un colloquio di lavoro normalissimo, lo ricordo perfettamente, perché ero terrorizzata. Sono andata a casa di Fede, ma lui non ricorda nulla. Dopo il colloquio c’è stato un mese di silenzio. Ricordo una cosa simpatica, all’inizio lui ha fatto una call pensando che io non fossi presente e ha detto “con Eleonora va bene, ma credo che ci sia un problema, perché questa ragazza non parla.

Se dovesse rivelare il suo segreto, quello che le ha permesso in questi anni di lavorare fianco a fianco di un personaggio così in vista come Fedez, che le ha dato anche filo da torcere, Eleonora non ha dubbi: "Molta pazienza, riassumendo devo dire che me ne serve tanta". Parlando, invece, di qualità più o meno evidenti del rapper, svela: "Per i difetti dovrei stare qui sette giorni, ma sicuramente non è per nulla empatico" e volendo evidenziare un pregio: "

Diciamo che è un ragazzo molto intelligente, scaltro, sa sempre trovare la soluzione migliore alle cose che combina. Poi è anche molto generoso, non è una cosa scontata ed è molto bella.

La dedica della scorsa estate

Fedez, però, in più occasioni ha manifestato la sua gratitudine nei confronti della sua assistente e infatti l'estate scorsa le ha scritto una dedica sui social, in cui i due appaiono abbracciati in una foto, ed è evidente come tra loro ci sia un profondo legame d'amicizia. Il rapper scriveva: "Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco. Perché se siamo insieme tutto pesa la metà".