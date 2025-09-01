Fabrizio Corona minaccia il pubblico in discoteca: “Vi prendo a schiaffi”, presenti decine di minorenni
Fabrizio Corona è stato protagonista di un episodio controverso in Sardegna. L’ex re dei paparazzi avrebbe dovuto prendere parte a una serata organizzata al ristorante-pizzeria Silver Beach di Platamona, in provincia di Sassari. Una volta entrato nel locale, è salito sul palco allestito per l’occasione e, per motivi non meglio chiariti, ha insultato i presenti, molti dei quali giovanissimi, perfino minorenni.
La provocazione di Corona e la reazione del pubblico
Microfono alla mano, Corona si è rivolto al pubblico con parole offensive: “Pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia, gente figa. E invece vedo solo quattro babbi di min***”, ha dichiarato dal palco, provocando apertamente i presenti. La risposta non si è fatta attendere: fischi e insulti da parte del pubblico, ai quali Corona ha replicato minacciando: “Ora vengo lì e prendo a schiaffi ognuno di voi”. A documentare la scena è stato un video diffuso sui social, dove diversi utenti hanno sottolineato come a quel tipo di serate partecipino soprattutto ragazzi molto giovani. Diversi anche i commenti dei genitori di alcuni dei ragazzini presenti alla serata in questione.
In un altro video i selfie con i fan
Il filmato non mostra però cosa sia accaduto prima dell’alterco, né cosa abbia spinto Corona a reagire in quel modo. È stato lui a provocare per primo o è stato a sua volta bersaglio di insulti ai quali ha risposto con violenza? Per il momento, l’ex re dei paparazzi non ha chiarito quanto sarebbe accaduto prima del momento dello scontro. A contribuire a raccontare l’atmosfera della serata è stato un secondo video, diffuso in questo caso su TikTok. Le immagini, in questo caso, mostrano un’altra faccia dello stesso evento: Corona, stavolta, appare sorridente mentre posa per selfie e saluta il pubblico con apparente serenità.