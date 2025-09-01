Fabrizio Corona minaccia il pubblico in discoteca: “Vi prendo a schiaffi”, presenti decine di minorenni

Fabrizio Corona è stato protagonista di un episodio potenzialmente pericoloso in Sardegna. L’ex re dei paparazzi, ospite di una serata in discoteca, ha insultato il pubblico, composto in gran parte da minorenni. Le sue parole hanno scatenato un coro di fischi da parte dei presenti.

Fabrizio Corona è stato protagonista di un episodio controverso in Sardegna. L’ex re dei paparazzi avrebbe dovuto prendere parte a una serata organizzata al ristorante-pizzeria Silver Beach di Platamona, in provincia di Sassari. Una volta entrato nel locale, è salito sul palco allestito per l’occasione e, per motivi non meglio chiariti, ha insultato i presenti, molti dei quali giovanissimi, perfino minorenni.

La provocazione di Corona e la reazione del pubblico

Microfono alla mano, Corona si è rivolto al pubblico con parole offensive: “Pensavo che la Sardegna fosse come la Sicilia, gente figa. E invece vedo solo quattro babbi di min***”, ha dichiarato dal palco, provocando apertamente i presenti. La risposta non si è fatta attendere: fischi e insulti da parte del pubblico, ai quali Corona ha replicato minacciando: “Ora vengo lì e prendo a schiaffi ognuno di voi”. A documentare la scena è stato un video diffuso sui social, dove diversi utenti hanno sottolineato come a quel tipo di serate partecipino soprattutto ragazzi molto giovani. Diversi anche i commenti dei genitori di alcuni dei ragazzini presenti alla serata in questione.

In un altro video i selfie con i fan

Il filmato non mostra però cosa sia accaduto prima dell’alterco, né cosa abbia spinto Corona a reagire in quel modo. È stato lui a provocare per primo o è stato a sua volta bersaglio di insulti ai quali ha risposto con violenza? Per il momento, l’ex re dei paparazzi non ha chiarito quanto sarebbe accaduto prima del momento dello scontro. A contribuire a raccontare l’atmosfera della serata è stato un secondo video, diffuso in questo caso su TikTok. Le immagini, in questo caso, mostrano un’altra faccia dello stesso evento: Corona, stavolta, appare sorridente mentre posa per selfie e saluta il pubblico con apparente serenità.