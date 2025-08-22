Fabrizio Corona spiattella sui social nome e foto di un’altra donna associata a Raoul Bova, lei annuncia querela

Una nuova azione legale contro Fabrizio Corona. L'influencer ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di arretrare sulla vicenda Bova, pur essendo stato costretto alla rimozione del video con gli audio dell'attore. In una storia pubblicata su Instagram Corona ha rilanciato facendo il nome di un'altra donna che sarebbe associata a Bova. Quest'ultima ha deciso di procedere immediatamente per le vie legali.

Le parole dell'avvocato

Fanpage ha ricevuto dall'avvocato Elisabetta Aldrovandi una nota in cui spiega di essere stata "contattata dalla dottoressa Flaviana Basta", la persona citata da Corona, spiegando che quest'ultimo ha provato a contattarla in privato via social con l'intenzione di parlare con lei in merito ai suoi rapporti con Bova. Al rifiuto di Basta, stando alla ricostruzione dell'avvocato Aldrovandi, Corona "pubblicava sul suo profilo social una storia in cui faceva il suo nome e la etichettava come persona legata a Raoul Bova da tre anni aggiungendo pure lo screenshot del profilo Instagram".

Una querela contro Corona: "Estremi per diffamazione aggravata"

Nella nota l'avvocato Aldrovandi spiega: "Tale condotta integra a mio avviso gli estremi della diffamazione aggravata poiché lede la reputazione della mia assistita attraverso un mezzo d’informazione di libero accesso come il profilo social del soggetto agente". L'avvocato prosegue: "Ricordo, infatti, che la dottoressa Basta non è personaggio pubblico e nei suoi confronti non vige quella sorta di tutela attenuata a volte applicata verso personaggi noti al grande pubblico, nei cui confronti il diritto di cronaca è senz’altro più esteso”. Quindi l'annuncio di una prossima querela: “Pertanto, sto procedendo per tutelare nelle opportune sedi civili e soprattutto penali la reputazione e l’immagine della dottoressa Basta dal grave danno personale e reputazionale che la condotta del sig. Corona le ha arrecato e potrebbe arrecarle in futuro, tenuto conto che egli ha diffuso sul suo profilo social, che conta oltre un milione e ottocentomila followers, dichiarazioni in cui fa espressamente riferimento alla sig.ra Basta e alla sua conoscenza personale con il sig. Bova.”.